Rezortu obrany dokončuje prípravu dlhodobého plánu rozvoja

Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR finalizuje Dlhodobý plán rozvoja rezortu obrany s výhľadom do roku 2035, ktorý reaguje na aktuálny stav bezpečnostného prostredia. Koncom januára materiál schválilo Kolégium ministra obrany SR a vo februári bude predložený na predbežné pripomienkové konanie. Nasledovať bude medzirezortné pripomienkové konanie, rokovanie vlády a potom parlamentu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Dlhodobý plán určuje ciele a postupy vytvárania, udržiavania a rozvoja obranných kapacít a spôsobilostí primárne na rok 2035, ale stanovuje aj míľniky, ktoré chce rezort obrany dosiahnuť v procese rozvoja Ozbrojených síl (OS) SR, Vojenskej polície, vybraných zložiek Vojenského spravodajstva a zložiek MO SR do konca roku 2024 a do konca roku 2026," vysvetlila hovorkyňa. Stanovuje teda prioritu jednotlivých cieľov.



Dokument má tiež zvýšiť informovanosť a transparentnosť o najbližších krokoch v procese budovania rezortu obrany. "Dlhodobý plán približuje, ako budú OS SR a súčasti MO SR vyzerať do roku 2035, akou hlavnou výzbrojou a technikou budú OS SR disponovať, ako bude štruktúra OS SR naplnená personálom, ako sa bude personál rozvíjať prostredníctvom výcviku a vzdelávania, ako bude zameraný rozvoj líderských kvalít, aká infraštruktúra bude prioritne budovaná pre dosiahnutie týchto dlhodobých cieľov," načrtla Kovaľ Kakaščíková. Plán má tiež objasniť, aké zmeny v oblasti legislatívnych a interných predpisov rezortu je potrebné vykonať a aké sú ciele rozvoja logistiky.



Posledný dlhodobý plán vypracovalo Ministerstvo obrany SR v roku 2017 s výhľadom do roku 2030. "Dlhodobé plány je potrebné pravidelne aktualizovať v nadväznosti na zmenu finančných zdrojov rezortu, meniace sa bezpečnostné prostredie a nové medzinárodné záväzky SR," zdôvodnila hovorkyňa potrebu nového.