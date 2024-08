Ministerstvo je pripravené na nárast agendy priestupkov po novele

Bratislava 16. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR je pripravené a počíta s nárastom agendy priestupkov po novele Trestného zákona. Uviedlo to pre TASR v reakcii na piatkové vyjadrenie podpredsedu opozičného KDH Viliama Karasa. Ten upozornil na to, že okresné úrady a iné správne orgány nie sú po novele personálne a ani metodicky pripravené na nárast agendy, keďže množstvo skutkov prepadne do priestupkového konania.



"MV SR sa na zvýšenie agendy priestupkov začalo pripravovať ihneď po oznámení návrhov zmien v Trestnom zákone. Agenda priestupkov si preto vyžiada zvýšenie počtu zamestnancov. Rezort už v tejto súvislosti vypracoval aj návrh na zmenu výšky trov konania o priestupkoch zohľadňujúcu infláciu od roku 2005 - ich zvýšením by bolo možné vyrovnať časť rozdielov v nákladoch okresných úradov na výkon priestupkovej agendy," poznamenal pre TASR hovorca ministerstva Matej Neumann.



Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci Národnej rady SR na februárovej schôdzi. Účinnosť nadobudla v auguste. Okrem iného sa zmenili viaceré trestné sadzby a upravili hranice škôd. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.