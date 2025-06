Ministerstvo zahraničia je v kontakte s občanmi SR na Blízkom východe

Bratislava 15. júna (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) je v kontakte so všetkými občanmi Slovenska na Blízkom východe, zaevidovanými v dobrovoľnej registrácii rezortu a usmerňujeme ich k ďalšiemu postupu. Bezpečnostná situácia v regióne sa rýchlo mení a prioritou je pre nás zabezpečiť ochranu zdravia a životov občanov SR, na čom aktívne pracujeme. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor MZVEZ.



„V tejto chvíli však práve kvôli ich bezpečnosti a úspešnosti celej operácie nebudeme poskytovať viac informácií,“ ozrejmilo MZVEZ.



Rezort diplomacie zároveň upozorňuje v súvislosti s eskaláciou konfliktu medzi Izraelom a Iránom a vyhrotením situácie na Blízkom východe na to, že dochádza k uzatváraniu vzdušného priestoru a rušeniu komerčných letov do viacerých krajín v regióne vrátane Izraela, Libanonu, Jordánska, Iraku a Sýrie.



„Cestujúcim, ktorí uviazli na letisku, odporúčame sledovať informácie leteckých spoločností a v prípade možnosti odložiť cestu na neskorší termín. Viaceré turistické destinácie môžu byť nepriamo ovplyvnené aktuálnym vyhrotením situácie v regióne, preto odporúčame zvážiť cestu do rizikových oblastí, ktoré sa nachádzajú v krízovej oblasti,“ upozorňuje ministerstvo na svojom webe.



Občanom, ktorí sa ocitli v krízovej oblasti, rezort odporúča, aby sa čo najrýchlejšie stiahli do bezpečia, vyhýbali sa masovým zhromaždeniam, zbytočne neriskovali a riadili sa usmerneniami miestnych bezpečnostných zložiek. V prípade núdze odporúča kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum rezortu diplomacie na telefónnom čísle +421259785978.



Vzhľadom na rýchly vývoj udalostí tiež radí priebežne sledovať webovú stránku rezortu diplomacie, kde sú zverejnené informácie a cestovné odporúčania, ako aj informácie z miestnych zdrojov.



„S cieľom poskytnúť dôležité informácie o situácii v krajine, v ktorej sa nachádzajú, a v prípade krízovej situácie umožniť lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom, odporúčame dobrovoľnú bezplatnú službu Registrácia pred cestou do zahraničia,“ doplnil rezort.