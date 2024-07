Ministerstvo: Katalóg ambulantných výkonov by mohol fungovať v októbri

Bratislava 8. júla (TASR) - Nový katalóg zdravotníckych ambulantných výkonov by mohol v pilotnej fáze fungovať od októbra. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR to avizovalo pre TASR. Do plnej prevádzky by sa katalóg podľa neho mohol uviesť od roku 2027.



"V súčasnosti sú špecializácie na schválení projektovej rade. Dokončujú sa revízne pravidlá k všeobecným výkonom, bez ktorých nie je možné vydať špecializácie. Následne sa výkony zverejnia na stránke Národného centra zdravotníckych informácií bez cien a na stránke MZ SR s odporúčanými cenami. Samotná implementácia bude trvať minimálne dva mesiace, keďže tieto zmeny je potrebné zapracovať aj do informačných systémov poskytovateľov," uviedli pre TASR z komunikačného oddelenia rezortu.



K aktualizácii katalógu zdravotných výkonov a nastavanie plánu jeho postupnej implementácie do praxe sa vládny kabinet zaviazal vo svojom programovom vyhlásení. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) začiatkom roka avizovala, že by mal reflektovať aktuálne potreby a zmeny v zdravotníctve.



Na potrebu prepracovania katalógu upozorňoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ešte vlani. Poukázal vtedy na to, že objektívne nastavená cenotvorba chýba. Na nový katalóg apelovali aj zástupcovia ambulantného sektora. Upozorňovali na nedostatočné ohodnotenie niektorých výkonov.