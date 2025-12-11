< sekcia Slovensko
Ministerstvo kultúry: Obnova Hurbanových kasární pokračuje
Riaditeľ Správy rezortných zariadení MK SR Samuel Bojkovský upozornil, že Hurbanove kasárne boli roky symbolom zanedbaného majetku.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) Slovenskej republiky pokračuje v obnove dlhodobo zanedbaných priestorov Hurbanových kasární v Bratislave. V objekte, ktorý má poskytnúť priestory pre plnohodnotné fungovanie Správy rezortných zariadení MK, sa uskutoční komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky.
„Zhotoviteľom prác bude spoločnosť MARClima, vybraná na základe riadneho a zákonného procesu verejného obstarávania. Predložila ekonomicky najvýhodnejšiu a odborne spôsobilú ponuku,“ informovala hovorkyňa MK Petra Demková.
Riaditeľ Správy rezortných zariadení MK SR Samuel Bojkovský upozornil, že Hurbanove kasárne boli roky symbolom zanedbaného majetku. „Našou ambíciou je vrátiť im funkciu a zabezpečiť dôstojné podmienky pre zamestnancov aj verejnosť,“ uviedol.
Rezort pripomenul, že Správa rezortných zariadení bola zriadená ako systémový krok smerujúci k efektívnejšiemu, hospodárnejšiemu a najmä transparentnému nakladaniu so štátnym majetkom v kultúrnych inštitúciách. „Podobná organizácia už v minulosti úspešne fungovala nielen na rezorte kultúry, čo potvrdzuje, že centralizovaný model správy majetku je dlhodobo osvedčeným a funkčným riešením,“ upozornila hovorkyňa MK. „Centralizované riadenie umožňuje lepšiu koordináciu činností, zabezpečuje dodržiavanie technických, bezpečnostných a pamiatkových požiadaviek a prispieva k optimalizácii výdavkov,“ dodala Demková.
„Zhotoviteľom prác bude spoločnosť MARClima, vybraná na základe riadneho a zákonného procesu verejného obstarávania. Predložila ekonomicky najvýhodnejšiu a odborne spôsobilú ponuku,“ informovala hovorkyňa MK Petra Demková.
Riaditeľ Správy rezortných zariadení MK SR Samuel Bojkovský upozornil, že Hurbanove kasárne boli roky symbolom zanedbaného majetku. „Našou ambíciou je vrátiť im funkciu a zabezpečiť dôstojné podmienky pre zamestnancov aj verejnosť,“ uviedol.
Rezort pripomenul, že Správa rezortných zariadení bola zriadená ako systémový krok smerujúci k efektívnejšiemu, hospodárnejšiemu a najmä transparentnému nakladaniu so štátnym majetkom v kultúrnych inštitúciách. „Podobná organizácia už v minulosti úspešne fungovala nielen na rezorte kultúry, čo potvrdzuje, že centralizovaný model správy majetku je dlhodobo osvedčeným a funkčným riešením,“ upozornila hovorkyňa MK. „Centralizované riadenie umožňuje lepšiu koordináciu činností, zabezpečuje dodržiavanie technických, bezpečnostných a pamiatkových požiadaviek a prispieva k optimalizácii výdavkov,“ dodala Demková.