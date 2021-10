Ministerstvo kultúry SR chce viac chrániť novinárov

Bratislava 10. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR chce viac chrániť novinárov. Umožniť to má nový ústavný zákon, ktorý MK predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Informoval o tom Ľubomír Ondrejkovič z referátu komunikácie a protokolu ministerstva.



"Súčasný stav mediálnej legislatívy nereaguje na potreby 21. storočia a preto sa súčasné vedenie ministerstva kultúry púšťa do reformy tejto oblasti," vysvetlil Ondrejkovič. Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo ústavný zákon, ktorý rieši slobodu médií, ochranu zdroja informácií a novinár bude chránený pri práci pred fyzickými útokmi.



"O ďalšom balíku mediálnych zákonov bude informovať ministerka kultúry (Natália Milanová, OĽANO, pozn. TASR) v pondelok (11. 10.) na koaličnej rade, aby partnerom predstavila zákony a našla pre nich podporu," dodal Ondrejkovič. Zdôraznil, že ministerstvo pracovalo na mediálnych zákonoch dlhé mesiace s odborníkmi a so zástupcami vydavateľov najväčších médií na Slovensku.