Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie na šéfa ÚĽUV

Bratislava 15. marca (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo v pondelok výberové konanie na generálneho riaditeľa Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Od nového šéfa okrem pokračovania organizácie v jej základných činnostiach očakáva aj inovatívne prístupy k tradičnej ľudovej umeleckej a remeselnej výrobe. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.



ÚĽUV má byť podľa ministerstva otvorenou inštitúciou pre remeselníkov, umelcov či dizajnérov. Reagovať má tiež na aktuálne dianie a trendy v kultúre a vytvárať rozmanitú a inovatívnu ponuku pre verejnosť. Od nového vedenia očakáva taktiež návrh riešenia umiestnenia a modernizácie Múzea ľudovej umeleckej výroby a efektívneho a kreatívneho využitia priestoru v Bratislave. Požaduje sa tiež predloženie vízie efektívneho, progresívneho a udržateľného financovania inštitúcie, jej činností, celkovej prevádzky a rozvoja ľudských zdrojov.



ÚĽUV bolo založené v roku 1945. Poslaním organizácie je uchovávanie a rozvoj ľudovej umeleckej výroby s možnosťou prezentácie aj v zahraničí a plnenie funkcie celoštátneho dokumentačného a informačného centra ľudovej umeleckej výroby.



Do výsledku výberového konania, najdlhšie však do 30. júna, je dočasne poverená vedením Eva Ševčíková. Bližšie informácie o výberovom konaní spolu s podmienkami a postupom sú zverejnené na webovej stránke ministerstva.