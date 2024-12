Ministerstvo: Návštevnosť zimných stredísk by mohla byť silná

Bratislava 29. decembra (TASR) - Návštevnosť zimných stredísk by mohla byť počas aktuálnej sezóny silná, no rekordné čísla z roku 2019 zrejme neprekoná. Niektoré regióny by sa však mohli k číslam návštevnosti spred pandémie priblížiť alebo ich dorovnať. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.



"Silné údaje možno očakávať aj v novembri, keď trend priaznivého počasia taktiež prevažoval. Kľúčovou bude v cestovnom ruchu, samozrejme, zimná sezóna a hoci neočakávame prekonanie úrovne návštevnosti roku 2019, údaje ubytovateľov by mali byť počas zimného polroka naďalej silné," uviedol minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS).



V rezorte očakávajú, že by sa niektoré regióny, napríklad Žilinský či Prešovský kraj, mohli k číslam z rekordného roku 2019 priblížiť alebo ich aj dorovnať. Prispieť k tomu podľa ministra môže aj nižšia daň z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovanie od budúceho roka či pokračujúci pozitívny vplyv nižšej úrovne inflácie.