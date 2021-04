Ministerstvo obrany pripravuje novelu zákona o Vojenskom spravodajstve

Bratislava 27. apríla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR pripravuje novelu zákona o Vojenskom spravodajstve. Návrh zákona má umožniť Vojenskému spravodajstvu efektívnejšie plniť úlohy, prispôsobovať použitie jeho síl a prostriedkov meniacej sa bezpečnostnej situácii a prijímať adekvátne a účinné spravodajské opatrenia. Vyplýva to z predbežnej informácie, pre TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.



"V súčasnosti platný zákon o Vojenskom spravodajstve vychádzal zo spoločensko-politických a bezpečnostných pomerov, ktoré existovali v čase konštituovania Slovenskej republiky ako suverénneho štátu. Po 27 rokoch účinnosti sa viaceré ustanovenia stali z pohľadu aplikačnej praxe nevyhovujúcimi a nezodpovedajúcimi súčasnej spoločenskej potrebe modernej právnej úpravy Vojenského spravodajstva v novom bezpečnostnom prostredí," vysvetlila hovorkyňa.



Pripomienkové konanie by sa podľa predbežnej informácie mohlo začať v júli až v auguste.