Ministerstvo obrany pripravuje zriadenie vlastnej autoškoly

Bratislava 4. decembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR pripravuje zriadenie vlastnej autoškoly pre potreby Ozbrojených síl (OS) SR. Na priestory a vybavenie vrátane trenažéra i úpravu vozidiel vyčlenilo do konca roka približne 45.000 eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Aktuálne prebieha príprava priestorov a obstarávanie potrebného vybavenia vrátane trenažéra, ako aj úpravy vozidiel v zmysle platnej legislatívy. Po obstaraní upravených vozidiel bude možné autoškolu zaregistrovať a bude možné postúpiť v jej ďalšej príprave na fungovanie," načrtla hovorkyňa.



Frekventantmi autoškoly budú profesionálni vojaci počas ich prípravy na zaradenie na funkciu vodič alebo vodič-špecialista, ako vysvetlila Kovaľ Kakaščíková.



Rezortná autoškola podľa skoršieho vyjadrenia MO SR umožní výcvik vodičov v reálnych podmienkach Ozbrojených síl SR a na používanej technike. Vďaka vojenskej autoškole má umožniť tiež operatívne reagovať na potreby Ozbrojených síl SR v prípade nepredvídaných situácií. Rezort obrany už v minulosti prevádzkoval vlastnú autoškolu, a to do roku 2003.