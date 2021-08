Ministerstvo obrany ráta v budúcnosti so zvyšovaním výdavkov

Bratislava 21. augusta (TASR) – Splnenie cieľov spôsobilostí pridelených SR v rámci procesu obranného plánovania NATO, s dôrazom na ťažkú mechanizovanú brigádu, budovanie kapacít kybernetickej obrany, boj proti hybridným hrozbám, zabezpečenie leteckej pátracej a záchrannej služby či plnenie záväzkov v rámci PESCO, patrí medzi priority Ministerstva obrany SR v nasledujúcich rokoch.



Vyplýva to zo Smernice pre obranné plánovanie SR na roky 2023 až 2028, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.



„Cieľom smernice je zabezpečenie vyváženého postupu a efektívneho rozloženia finančných zdrojov na zabezpečenie požadovaných obranných spôsobilostí SR v rámci strednodobej fázy obranného plánovania," vysvetľuje ministerstvo.



Obranné výdavky SR sa budú podľa materiálu zvyšovať v závislosti od stavu verejných financií s cieľom dosiahnuť úroveň dve percentá HDP do roku 2024 a následne udržať túto úroveň. Na personálne náklady by sa malo v súlade s požiadavkami NATO vyčleňovať z obranných výdavkov maximálne 50 percent, na modernizáciu minimálne 20 percent a na obranný výskum a technológie sa budú podľa záväzkov PESCO vyčleňovať dve percentá celkových výdavkov na obranu.



Ambíciou je aj zvyšovanie ľudských zdrojov. Kým v roku 2023 sa ráta ešte s počtom približne 23.000 vojakov, v roku 2028 už vyše 27.000.



Smernica obsahuje aj požiadavky na obranné spôsobilosti SR a na zdrojové zabezpečenie vybraných obranných spôsobilostí SR. Súčasťou sú tiež zámery a priority programov Ministerstva obrany SR a úlohy ostatných ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy pri plnení cieľov spôsobilostí. Rovnako zahŕňa zámery a úlohy podprogramov medzirezortného programu Podpora obrany štátu.