Ministerstvo obrany si pripomenie odkaz generála Milana R. Štefánika

Bratislava 3. mája (TASR) - Odkaz generála Milana Rastislava Štefánika, od ktorého smrti vo štvrtok (4. 5.) uplynie 104 rokov, si rezort obrany uctí viacerými pietnymi spomienkami aj koncertom vojenskej hudby a žiakov konzervatórií. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kakaščíková.



"Zrejme neexistuje superlatív, ktorý by nezaznel v súvislosti s generálom M. R. Štefánikom, a to úplne oprávnene. Naša krajina mu vďačí za veľa, preto je našou povinnosťou a zároveň prirodzenou túžbou zachovávať jeho nadčasový odkaz živý aj dnes," uviedol dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď.



Pamiatke Štefánika bude v stredu, v predvečer výročia venovaný spoločný koncert vojenskej hudby a žiakov konzervatórií v Divadle Andreja Bagara v Nitre.



Vo štvrtok dopoludnia sa minister obrany zúčastní na pietnej spomienke v miestach tragickej nehody Štefánikovho lietadla, pri pamätníku v Ivanke pri Dunaji. Večer sa generálny tajomník Služobného úradu MO SR Peter Kozák zúčastní na pietnej spomienke na nábreží Dunaja v Bratislave. Úctu generálovi vzdá aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko na mohyle v Brezovej pod Bradlom.



Generál M. R. Štefánik je jednou z najvýznamnejších osobností moderných dejín Slovenska, ktorá sa významnou mierou zapísala aj do európskej histórie. Život tejto výnimočnej osobnosti - úspešného diplomata, štátnika, vojaka, vedca, astronóma a cestovateľa, jedného zo zakladateľov spoločného štátu Čechov a Slovákov - ukončila 4. mája 1919 tragická letecká nehoda pri pristávaní neďaleko Bratislavy.



Výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika je na Slovensku pamätným dňom.