Ministerstvo obrany SR navrhuje obstarať vozidlá 8x8 od Fínska

Na archívnej snímke zo 6. septembra 2018 ukážka streľby z prototypu bojového obrneného vozidla 8x8. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 16. marca (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR navrhuje obstarať bojové obrnené vozidlá (BOV) 8x8 od Fínska. Ako najvýhodnejšiu ponuku vyhodnotilo vozidlá Patria AMVXP. Náklady na projekt obstarania plánovaných 76 kusov budú vyššie, ako sa predpokladalo. Vyplýva to z materiálu, ktorý ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.Fínske vozidlo spĺňa podľa ministerstva všetky požadované technické parametre.uviedlo.Na druhom mieste vo vyhodnotení skončila Česká republika s vozidlom Pandur II, tretie miesto patrilo Fínsku s vozidlom Patria AMVXP, no v inej konfigurácii ako pri víťaznej ponuke.Cena za 76 kusov BOV 8x8 bude vyššia ako predpokladaných 332 miliónov eur. Prekročili ju všetky ponuky. K zvýšeniu prispela podľa rezortu najmä inflácia cien za materiál. Rozpočet MO SR však podľa predkladateľa nebude potrebné zvyšovať.Ministerstvo dostalo ponuky celkovo od piatich krajín, a to Česka, Fínska, Rumunska, Španielska a USA, pričom niektorí záujemcovia dodali viacero technických riešení. Hodnotil ich 60-členný tím z MO SR a Ozbrojených síl SR. V oblasti zapojenia sa slovenského obranného priemyslu boli súčasťou vyhodnocovacieho tímu aj odborníci z Ministerstva hospodárstva SR.Samotná cena akvizície predstavovala 35 percent hodnotenia, technické špecifikácie 30 percent, logistická podpora, teda kalkulácia životného cyklu techniky, mala váhu desiatich percent a štvrtinu hodnotenia bude predstavovať miera zapojenia slovenského obranného priemyslu.Nákup musí odobriť vláda SR. Následne sa začnú rokovania so zástupcami vlády víťaznej ponuky s cieľom dohodnúť potrebné podmienky na uzatvorenie medzivládnej dohody a realizačnej zmluvy. Medzirezortné pripomienkové konanie sa uskutočňuje v skrátenej lehote.