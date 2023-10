Ministerstvo obrany: Systémy protivzdušnej obrany Mantis už dodali

Bratislava 13. októbra (TASR) - Dva systémy protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu Mantis, ktoré Slovensku darovalo Nemecko, by mali oficiálne odovzdať Ozbrojeným silám (OS) SR na konci októbra. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR.



"Oba systémy Mantis boli dodané a aktuálne prebieha ich administratívne prevzatie do výzbroje OS SR. Predpokladané oficiálne odovzdanie je plánované na koniec tohto mesiaca, o čom budeme verejnosť včas informovať," uviedol rezort.



Slovenskí vojaci už úspešne ukončili výcvik na tento systém, vrátane cvičných strelieb. "Po prevzatí systému plnohodnotne zabezpečia jeho obsluhu," dodalo ministerstvo. Systém má posilniť ochranu hranice SR s Ukrajinou.



Systém protivzdušnej obrany Mantis je stacionárny, plne automatizovaný zbraňový systém, ktorý je určený na nepretržitú obranu pozemných objektov pred účinkami rakiet, delostreleckých systémov, mínometov a bezpilotných prostriedkov. Nemecko vyvinulo systém primárne na ochranu základní v Afganistane, v ktorom donedávna nemeckí vojaci pôsobili.



Dva komplety systému v hodnote 225 miliónov eur dostalo Slovensko od Nemecka bezodplatne a natrvalo. Podľa rezortu obrany ide o výsledok korektných vzťahov, odborných rokovaní a spoločného cieľa NATO posilniť a ochrániť východnú hranicu aliancie.