Ministerstvo obrany udelilo ocenenia Vojenský čin roka 2025
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR udelilo v utorok ocenenia Vojenský čin roka 2025. V štyroch kategóriách sa laureátmi stali traja vojaci a jeden kolektív. TASR o tom informoval rezort.
„Cieľom ankety je vyzdvihnúť a oceniť skutky príslušníkov rezortu obrany, ako aj občanov, ktoré svojím humánnym charakterom, morálnym posolstvom a obetavosťou presahujú rámec ich povinností a šíria pozitívne hodnoty spojené s vojenskou službou a patriotizmom,“ uviedlo MO.
V kategórii záchrana života sa oceneným stal Štefan Sčešňák zo 64. práporu bezpilotných systémov a elektronického boja a 22. prieskumného pluku. Vojak sa 18. decembra 2025 v obci Demjata zapojil do záchrany života svojho suseda nachádzajúcom sa v stave ohrozenia života. Poskytol mu prvú pomoc a koordinoval ďalšie kroky až do príchodu záchranných zložiek.
Ján Dašovský, zakladateľ a riaditeľ múzea RAF House v Ivančiciach v Česku, sa stal laureátom v kategórii priateľ armády. Dašovský sa podľa MO dlhodobo a aktívne podieľa na uchovávaní vojenskej histórie, šírení odkazu československých letcov a budovaní pozitívneho vzťahu verejnosti k ozbrojeným silám. Je tiež podporovateľom leteckej komunity a modelárskeho športu, čím prispieva k výchove novej generácie nadšencov pre letectvo a vojenské tradície. V spolupráci s vojenskými zložkami sa podieľa aj na organizovaní podujatí.
Laureátom v kategórii pomoc verejnosti je kolektív druhej brigády vzdušných síl Zvolen. Zorganizovali dobročinnú zbierku pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici, v rámci ktorej sa im podarilo vyzbierať sumu 5200 eur. Nemocnici ju odovzdali 16. decembra 2025. Peniaze nemocnica využije na nákup dialyzačného prístroja. Príslušníci brigády venovali nemocnici aj vecné dary. Ďalším prejavom podpory je organizovanie Memoriálu Vlada Kollára, na ktorom si každoročne kolegovia uctievajú pamiatku rotmajstra Vladimíra Kollára symbolickým cezpoľným behom v dĺžke 3800 metrov a ktorého súčasťou je finančná zbierka pozostalým rodinným príslušníkom. Kolektív sa tiež podieľal na pomoci pre svojho už bývalého kolegu desiatnika Martina Bruňa, ktorý po autonehode ostal pripútaný k invalidnému vozíku.
V kategórii služba vlasti ocenili príslušníka piateho pluku špeciálneho určenia Žilina Petra Knižku. Ten dlhodobo vykonáva aktivity na podporu regrutácie a prezentácie Ozbrojených síl (OS) SR nielen v rámci pracovných povinností, ale aj nad rámec svojho služobného času. „Knižka vlastnou iniciatívou vyhľadáva príležitosti, koordinuje prezentácie a zabezpečuje kontakt s verejnosťou spôsobom, ktorý podstatne zvyšuje dôveryhodnosť OS SR v očiach občanov a mladých ľudí. Je príkladom príslušníka OS SR, ktorý svojou osobnou iniciatívou, pracovným nasadením a reprezentáciou pluku aj OS SR výrazne prispieva k posilneniu dôvery verejnosti v OS SR a k zvyšovaniu regrutačného potenciálu,“ tvrdí MO.
Na udeľovaní ocenenia sa zúčastnil aj prezident SR Peter Pellegrini. Vo svojom príhovore zdôraznil, že služba vlasti nie je len o profesionálnom výkone, ale aj o hodnotách a ochote pomáhať druhým v každodennom živote. „Služba vlasti a služba v OS SR to nie je len profesionálny výkon v rámci svojho povolania alebo odhodlanie položiť pri obrane našej vlasti svoj život. Je to aj otázka morálky a hodnôt, ktoré každý z nás v sebe nosí, aj keď opustí vojenský útvar,“ skonštatoval.
Pellegrini vyzdvihol, že medzi ocenenými a nominovanými nie sú len profesionálni vojaci. „Treba oceniť aj tých, ktorým sa už profesionálna kariéra skončila a dnes si užívajú zaslúžený dôchodok, alebo aj ľudí, ktorí nikdy neboli súčasťou OS SR, pretože aj tí sú buď priateľmi armády, alebo sa spolupodieľajú na rôznych charitatívnych, kultúrnych a iných podujatiach a prejavujú tým svoj vzťah k ozbrojeným silám,“ povedal. Uznanie si podľa neho zaslúžia všetci nominovaní.
