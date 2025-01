Ministerstvo obrany vybralo zhotoviteľa pre dráhy na letisku Sliač

Bratislava 27. januára (TASR) - Ministerstvo obrany vybralo zhotoviteľa pre rekonštrukciu existujúcich a vybudovanie nových rolovacích dráh na letisku Sliač. Zákazku získala skupina dodávateľov Strabag a OAT, ktorá ponúkla najnižšiu cenu - vyše 40 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z materiálu zverejnenom na webe Úradu pre verejné obstarávanie a z aktualizácie ekonomického hodnotenia investície Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR.



Víťazná ponuka je podľa analytikov ÚHP na úrovni trhových cien. "Výslednú cenu projektu môžu ovplyvniť dodatočné práce identifikované pri presnom zameraní inžinierskych sietí a nevybuchnutej munície. Cena za dielo bola stanovená na základe dostupnej dokumentácie pre stavebné povolenie a vyjadrení dotknutých orgánov," uviedol ÚHP v aktualizácii.



Termín rekonštrukcie dráh - 18 mesiacov, je podľa analytikov reálny, pokiaľ zo spresnenia dokumentácie nevyplynú rozsiahle dodatočné práce či iné komplikácie. ÚHP vo svojom hodnotení ozrejmil, že zhotoviteľ prác musí v prvom kroku do troch mesiacov od podpisu zmluvy vykonať potrebné prieskumy a dopracovať projektovú dokumentáciu.



Analytici v hodnotení rezortu obrany opätovne odporučili zosúladiť navrhované čerpanie výdavkov a investičný plán s predloženým rozpočtom a harmonogramom od zhotoviteľa stavby, ako aj predloženie aktualizovaného harmonogramu a plán čerpania financií zo štátneho rozpočtu po jednotlivých rokoch Ministerstvu financií SR.



Rezort obrany pre TASR v minulosti uviedol, že v najbližšom čase očakáva vyhlásenie verejného obstarávania pre ďalšie časti rekonštrukcie letiska. Najväčší rozsah prác sa podľa ministerstva týka práve budovania nových dráh a stojísk. Ako dodal, tieto časti rekonštrukcie letiska by mali byť dokončené v rokoch 2026 až 2027.