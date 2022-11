Ministerstvo obrany zavádza opatrenia na zníženie spotreby energií

Bratislava 1. novembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR zavádza sériu opatrení na znižovanie spotreby energií vo svojich budovách. Napĺňa tak prijaté uznesenie vlády. Jednotlivé opatrenia plánuje uplatňovať s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých zložiek, ktoré zahŕňajú napríklad organizačné zložky rezortu, vojenské útvary či štátne rozpočtové a príspevkové organizácie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Hlavným cieľom bude prijať v období od 1. novembra 2022 do 30. apríla 2023 opatrenia na zníženie spotreby energií v spravovaných budovách minimálne o 15 percent," pripomenula hovorkyňa. Opatreniami rezort predpokladá úsporu energie na výrobu tepla aj elektrickej energie na osvetlenie.



Znížiť spotrebu energie chce rezort napríklad vykurovaním na nižšiu teplotu v administratívnych priestoroch a spoločných priestoroch aj dodržiavaním útlmového režimu vykurovania. Obmedziť sa má využívanie energeticky náročných spotrebičov. Tam, kde je to vhodné, sa plánuje tiež stiahnuť energeticky náročné spotrebiče.



Na tlačenie písomností sa majú využívať multifunkčné veľkokapacitné tlačiarne. Dispenzory a automaty na kávu budú zamestnanci počas víkendov a sviatkov vypínať. Ďalšími opatreniami sú napríklad ukončenie vonkajšieho osvetľovania verejných budov, v rámci bezpečnostných možností obmedzenie osvetľovania areálov, zníženie intenzity vnútorného osvetlenia vo veľkých stravovacích, skladovacích a opravárenských priestoroch v mimoprevádzkovom čase či výmena neefektívnych technológií osvetlenia za LED.



Rezort chystá aj informačnú kampaň vo forme letákov umiestnených na vchodové dvere jednotlivých spravovaných budov. Prijaté opatrenia budú tiež zverejnené na hromadnej webovej stránke a rozposlané do e-mailov zamestnancov. Na spotrebičoch budú nálepky a zamestnanci budú oboznámení o zákaze využívania klimatizačných jednotiek na vykurovanie a zákaze využívania elektrických ohrievačov.



Od novembra do konca marca sa má upraviť aj pracovný čas so začiatkom najskôr o 7.00 h a koncom najneskôr o 16.15 h. "Primárnym cieľom takto upraveného pracovného (služobného) času je využitie denného svetla a zníženie spotreby elektrickej energie na osvetlenie a energie na výrobu tepla," zdôvodnila hovorkyňa.



O spotrebe energie za uplynulý kalendárny mesiac a plnení opatrení na zníženie spotreby energie bude rezort pravidelne informovať Ministerstvo životného prostredia SR.