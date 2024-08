Ministerstvo odporúča Slovákom opustiť Libanon a necestovať do krajiny

Bratislava 26. augusta (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR opätovne odporúča slovenským občanom, aby necestovali do Libanonu a opustili krajinu. Dôvodom je eskalácia libanonsko-izraelského ozbrojeného konfliktu v prihraničných oblastiach s Izraelom a možné rozširovanie napätia z juhu Libanonu na ďalšie územia krajiny.



"V dôsledku konfliktu dochádza k rušeniu či obmedzeniu letov a môže prísť k uzavretiu vzdušného priestoru. Na letisku je potrebné počítať so zvýšeným pohybom osôb a časovo náročnejším odbavením, preto odporúčame dostaviť sa na letisko minimálne 3,5 hodiny pred plánovaným odletom," doplnil rezort na webe.



Zároveň dôrazne vyzýva slovenských občanov dlhodobo žijúcich v krajine, aby boli ostražití, dodržiavali pokyny miestnych bezpečnostných zložiek a sledovali aktuálny vývoj situácie.



V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva úradu SR v Bejrúte (+961 81 313 423) alebo v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.30 h Konzulárne informačné centrum MZVEZ SR (+421 2 5978 5978).