Ministerstvo odporúča vyhýbať sa masovým zhromaždeniam vo Francúzsku

Bratislava 24. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča Slovákom vo Francúzsku, aby sa z dôvodu bezpečnosti vyhýbali masovým zhromaždeniam. Pripomína, že od 15. januára platí na území Francúzska stupeň bezpečnostného rizika "posilnená bezpečnosť - riziko atentátu". Rezort o tom informoval na sociálnej sieti.



"Francúzske úrady v súvislosti so zvýšeným rizikom teroristických hrozieb môžu prijať dodatočné bezpečnostné opatrenia a vykonávajú zvýšené kontroly, najmä v okolí budov vzdelávacích inštitúcií, budov náboženského charakteru, pri zhromaždeniach a podujatiach kultúrneho a náboženského charakteru, v doprave a okolí budov úradov štátnej správy a ďalších inštitúcií," dodalo ministerstvo. S kontrolami treba počítať aj na miestach s väčšou koncentráciou osôb. "Vrátane vstupov do nákupných centier, na športové a kultúrne podujatia, ako aj na turisticky atraktívne miesta a pamiatky," priblížil rezort.



V prípade teroristického útoku alebo iného bezpečnostného incidentu radí riadiť sa odporúčaniami príslušných bezpečnostných zložiek a úradov a sledovať aktuálnu situáciu v miestnych médiách a na sociálnych sieťach.



Rezort upozornil aj na potrebu zvýšenej ostražitosti v súvislosti s rizikom krádeží osobných vecí, najmä na miestach s väčšou koncentráciou osôb a v prostriedkoch hromadnej prepravy.



Pripomína, že v prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Paríži na pohotovostnom čísle +33 6 72 07 68 32 alebo MZVEZ na čísle +421 5978 5978. "Slovenskí občania môžu zároveň v prípade cestovania do Francúzska vrátane jeho zámorských území a Korziky využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka," dodalo ministerstvo.