Ministerstvo: Organizácia údržby letectva bude fungovať na budúci rok

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ministerstvo vnútra avizovalo vznik organizácie pre údržbu vládnej letky v Dlhodobom pláne rozvoja Leteckého útvaru MV SR s výhľadom do roku 2035.

Autor TASR
Bratislava 26. októbra (TASR) - Vznikajúca organizácia údržby leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR by mohla fungovať už v roku 2026, a to v prípade, že potrebné procesy pôjdu podľa očakávaní. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

„Tomuto zámeru sa intenzívne venujeme a pracuje sa na príprave. Ak potrebné procesy pôjdu podľa očakávaní, mohla by organizácia fungovať už na budúci rok,“ uviedol Neumann.

Ministerstvo vnútra avizovalo vznik organizácie pre údržbu vládnej letky v Dlhodobom pláne rozvoja Leteckého útvaru MV SR s výhľadom do roku 2035. V súčasnosti sa o údržbu lietadiel rezortu starajú súkromné spoločnosti na základe zmluvy. Pre zabezpečenie údržbovej organizácie bude podľa materiálu potrebné vykonať technické výcviky personálu a rozšíriť kapacity minimálne na štyroch technikov. Letecký útvar nepočíta s navyšovaním finančných prostriedkov, keďže výdavky podľa neho pokryjú ušetrené prostriedky vo výške 330.000 eur ročne.
