Ministerstvo: Počas prvého štvrťroka pracovalo skoro 4000 väzňov

Bratislava 7. júla (TASR) - Počas prvého štvrťroka pracovalo takmer 4000 väznených osôb. Zamestnávanie odsúdených zohráva významnú úlohu v procese zaobchádzania a prípravy na riadny život po ich prepustení na slobodu. Informovala o tom Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



"Vo vnútorných prevádzkach ústavov bolo v prvom štvrťroku 2024 do práce zaradených 981 väznených osôb - z toho osem obvinených a 973 odsúdených," priblížila. V strediskách vedľajšieho hospodárstva pracovalo 2929 väznených osôb, z nich 15 obvinených.



"Odsúdení sa zaraďujú do práce v ústave alebo mimo ústavu na pracoviská vnútornej prevádzky ústavov na zabezpečenie chodu ústavov alebo v strediskách vedľajšieho hospodárstva ústavov," spresnila. Ide o práce vykonávané formou vlastnej výroby ústavu alebo poskytovanie prác a služieb na základe uzatvorenej zmluvy ústavu s fyzickými a právnickými osobami.



Hlavné odvetvia, ktoré poskytujú prácu odsúdeným, sú napríklad kovovýroba, drevovýroba, textilná výroba či výroba obuvi. "Vo vnútorných prevádzkach ústavov zabezpečujú bežný chod v práčovniach, v autodielňach, kuchyniach či kotolniach, alebo môžu vykonávať rôzne pracovné činnosti ako automechanici, kuchári, krajčíri, upratovači, inštalatéri, vodári, elektrikári, holiči a podobne," priblížil štátny tajomník rezortu spravodlivosti Michal Sedliak. Produkty vyrábané odsúdenými sú určené predovšetkým pre potreby zásobovania ústavov, účelových zariadení zboru, ale aj iných štátnych inštitúcií.



Práca sa môže vykonávať vo všetkých 18 ústavoch SR, ale aj v objekte objednávateľa práce. "V súčasnosti prevažuje záujem o pracovnú silu z prostredia odsúdených do subjektov verejnej správy, štátnych inštitúcií, ale aj do súkromných spoločností, kde sa miesto výkonu práce nachádza mimo areálu ústavu. Počet odsúdených, ktorí majú právo opúšťať ústav v dôsledku vykonávania práce, je však limitovaný a preto nie je možné, aby bol uspokojený každý záujemca o poskytovanie prác," doplnil Sedliak.



Odsúdenému patrí pracovná odmena podľa druhu vykonávanej práce, odpracovaného času alebo normy spotreby práce. Následne mu je vypočítaná hrubá pracovná odmena, z ktorej ústav odvádza odvody na zdravotné a sociálne poistenie, vykonáva sa zrážka na daň z príjmu. Zostatkom je čistá pracovná odmena odsúdeného, z ktorej sa vykonávajú zrážky na výživné, trovy výkonu trestu a na záväzky odsúdeného. Po vykonaní všetkých predchádzajúcich zrážok sa zostatok čistej pracovnej odmeny rozdelí na osobné a vreckové konto odsúdeného.