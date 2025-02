Ministerstvo povolilo odstrel 15 medveďov, My sme les podáva žaloby

Bratislava 22. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vydalo dve výnimky z druhovej ochrany, ktorými povolilo odstrel 15 medveďov na Liptove. Uviedla to iniciatíva My sme les s tým, že rezort využil vyhlásenú mimoriadnu situáciu, na ktorej trvanie podľa nej neexistuje zákonný dôvod. S podnetom na preverenie postupu Okresného úradu (OÚ) Liptovského Mikuláša sa preto obrátila na prokuratúru a rozhodnutia MŽP napadnú na súde.



"Ministerstvo životného prostredia povolilo v januári 2025 výnimky na odstrel ôsmich medveďov pri Liptovskej Kokave a siedmich medveďov pri obci Hybe. Úradníci ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) tak využili umelo udržiavanú mimoriadnu situáciu, ktorá stále platí v okrese Liptovský Mikuláš," skonštatovala iniciatíva.



Orgán, ktorý vyhlásil mimoriadnu situáciu, je podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva povinný ju bezodkladne odvolať po vykonaní úloh a opatrení na záchranu života, zdravia alebo majetku, pripomenul My sme les. Na Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši sa preto obrátili so žiadosťou o sprístupnenie informácií. Chcú vedieť dôvody trvania mimoriadnej situácie a opatrenia, ktoré OÚ vykonal pre jej odvrátenie. "Odbor krízového riadenia nám však požadované informácie odmietol sprístupniť s odôvodnením, že nimi nedisponuje," tvrdí iniciatíva.



"Postup OÚ v Liptovskom Mikuláši považujeme za nezákonný, nakoľko udržiava vyhlásenú mimoriadnu situáciu bez toho, aby nevyhnutnosť jej trvania vedel odôvodniť konkrétnymi skutkovými okolnosťami. Okresnú prokuratúru sme preto požiadali o preskúmanie postupu okresného úradu," informoval Marián Hletko z iniciatívy My sme les.



Rozhodnutia rezortu považuje enviroorganizácia za nezákonné, porušujúce článok smernice o biotopoch. V spolupráci s organizáciou Aevis preto podáva ďalšie súdne žaloby, ktorými napadne rozhodnutia MŽP na odstrel medveďov.



Ministerstvo životného prostredia pre TASR uviedlo, že povolilo výnimku na usmrtenie 49 synantropných medveďov, z toho v tomto roku šlo o 31 jedincov. Rezort posudzuje niekoľko ďalších žiadostí, pričom v najbližších dňoch dôjde k vydaniu ďalších rozhodnutí. V súčasnosti sú podľa ministerstva vnútra mimoriadne situácie pre výskyt medveďa vyhlásené vo všetkých okresoch Prešovského kraja a okresoch Turčianske Teplice, Čadca, Liptovský Mikuláš a Brezno.