E. Tomáš: Pomoc po veternej smršti na východe dostalo 315 domácností

Gelnica 4. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR doposiaľ schválilo a vyplatilo humanitárnu finančnú pomoc v celkovom objeme viac ako 400.000 eur pre 315 domácností na východe Slovenska, ktoré začiatkom júla postihla veterná smršť. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Gelnici o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Väčšina domácností podľa jeho slov dostala maximálnu možnú sumu 1500 eur. Príslušné úrady práce vyzbierali približne 360 žiadostí, no v niektorých prípadoch neboli splnené zákonné podmienky na poskytnutie pomoci. V súčasnosti posudzujú ešte niekoľko žiadostí.



„Prakticky už každá domácnosť, ktorá bola postihnutá a má zákonný nárok na túto humanitárnu pomoc, by ju už mala dostať. Možno je ešte zopár domácností, ktoré ju dostanú v najbližších dňoch, ale my sme už vlastne vyčerpali naše možnosti, niekoľkokrát sme obehli všetky domácnosti,“ dodal s tým, že ak sa ešte nájde nejaká zasiahnutá domácnosť, naďalej môže o humanitárnu pomoc požiadať na príslušnom úrade práce. V opodstatnených prípadoch môže byť poskytnutá opakovane.



Pripomenul, že o finančný príspevok môžu požiadať aj samosprávy, a to do maximálnej výšky 15.000 eur. „Peniaze musia byť použité iba pre fyzické osoby, teda občanov. Zatiaľ evidujeme len deväť takýchto žiadostí,“ dodal s tým, že viaceré neboli oprávnené, keďže príspevok neslúži na obnovu verejného majetku, ale na krytie základných potrieb pre obyvateľov. V tomto prípade bola schválená zatiaľ jedna žiadosť, a to pre Hanušovce nad Topľou.



Tomáš zároveň pripomenul, že k dispozícii je aj pomoc vo forme vyslania nezamestnaných na obnovu súkromného alebo verejného majetku cez takzvané aktivačné práce. O ďalších možnostiach prostredníctvom iných programov, v rámci ktorých by bola preplácaná časť mzdy alebo poskytnutý príspevok vo výške životného minima, chcú diskutovať so samosprávami.



Okrem humanitárnej pomoci prostredníctvom MPSVR bola cez Ministerstvo vnútra SR poskytnutá aj finančná pomoc na záchranné práce pre samosprávy. O ďalšej pomoci má po vyhodnotení škôd rozhodnúť vláda.



Východné Slovensko zasiahol začiatkom júla silný vietor a dážď. Spôsobil rozsiahle materiálne škody na majetku obyvateľov, infraštruktúre a dopravných sieťach. Mimoriadna situácia z dôvodu veternej smršte bola vyhlásená v desiatkach obcí i v celom okrese Gelnica.



V súvislosti s následkami veternej smršte sa má v stredu (6. 8.) v Gelnici uskutočniť výjazdové rokovanie Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Iniciovali ho opozičné Progresívne Slovensko, KDH a SaS. Témou majú byť medializované informácie, že pomoc zo strany štátu je nedostatočná a prichádza oneskorene. Šéf MPSVR aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) opakovane odmietli kritiku, že vládni predstavitelia na situáciu nereagujú dostatočne.