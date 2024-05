Ministerstvo: Pred umiestením do centra majú maloletých vypočuť

Bratislava 11. mája (TASR) - Pred umiestením do reedukačného centra majú maloletých sudcovia povinne vypočuť. Vyplýva to z návrhu vyhlášky, ktorú predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Právnou úpravou sa má naplniť požiadavka na zisťovanie názoru maloletého, ktorý je účastníkom týchto konaní.



"Účinnosť právnej úpravy sa navrhuje dňom vyhlásenia, pretože si to vyžaduje súčasná situácia pri umiestňovaní maloletých do reedukačných centier, ktorá odôvodňuje bezprostrednú reakciu v podobe legislatívneho opatrenia," uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu vyhlášky.



Návrh vyhlášky reaguje aj na zistenia Generálnej prokuratúry SR, podľa ktorých takmer všetky deti umiestnené v reedukačných centrách uvádzali, že neboli informované o súdnom konaní, v ktorom súd rozhodol, že pôjdu do reedukačného centra, a nikto im ani nevysvetlil, dokedy bude ich umiestnenie trvať.