Ministerstvo: Projektom znižujúcim recidívu prešlo 747 odsúdených

Bratislava 22. februára (TASR) - Projektom Šanca na návrat 2, ktorého cieľom je najmä zníženie recidívy, prešlo do 28. januára 747 odsúdených. Výsledky sa budú vyhodnocovať po dvoch rokoch. Z predchádzajúceho projektu však vyplýva, že miera recidívy bola u osôb, ktoré absolvovali výstupný oddiel, o desať percent nižšia. Pre TASR to uviedla Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Ako ďalej priblížila, z dostupných informácií úradov práce, sociálnych vecí a rodiny je časť prepustených osôb, ktoré poskytujú spätnú väzbu a úzko spolupracujú po prepustení so sociálnymi kurátormi v mieste bydliska a prejavujú snahu o integráciu do spoločnosti. "Rovnako dostávame spätnú väzbu od prepustených odsúdených formou listov či inej osobnej komunikácie, v ktorých vyzdvihujú prínosy projektu, častokrát však uvádzajú aj množstvo prekážok, ktorým na slobode čelia," ozrejmila Gašparíková.



Ešte počas výkonu trestu odňatia slobody pomáha odsúdeným aplikácia HOLUP formou kioskov, ako aj po prepustení prostredníctvom mobilnej aplikácie, čím ich podporuje kvalitnejšie a efektívnejšie sa zaradiť do života na slobode. "Práve táto aplikácia sa 'vyšplhala' na 29. miesto na Slovensku spomedzi edukatívnych aplikácií v rámci App Store," poukázala Gašparíková s tým, že aplikáciu pravidelne rozširujú a modifikujú.



Medzi novinky patrí napríklad vyhľadávanie práce a ubytovania podľa kraja, zoradenie pracovných skúseností a škôl od najnovších po najstaršie či zber analytických údajov, vďaka ktorým dokážu sledovať prácu používateľov s aplikáciou a na základe zistení ju zlepšovať. "Medzi novinky pre kiosk patrí napríklad návod na stiahnutie mobilnej aplikácie a medzi novinky pre mobilnú verziu patria napríklad odkazy na užitočné webové stránky v časti rady a tipy," doplnila Gašparíková.



Projekt Šanca na návrat podporuje resocializáciu osôb po prepustení z výkonu trestu a zahŕňa široké spektrum aktivít vrátane vzdelávania, odborného poradenstva a digitalizácie služieb. Jeho cieľom je tiež znižovať recidívu.