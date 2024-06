Ministerstvo rieši situáciu s meškaním pasov, viní predošlé vedenie

PREČÍTAJTE SI AJ: PS upozorňuje na meškanie pri vydávaní pasov

Bratislava 25. júna (TASR) - Súčasné vedenie rezortu vnútra od svojho nástupu rieši situáciu s meškaním pri vydávaní pasov. Deklarovalo okrem iného snahu vytvoriť nové personalizačné centrum. Problémy podľa neho spôsobili predošlé vedenia. Uviedlo to Ministerstvo vnútra (MV) SR v reakcii na kritiku poslanca Národnej rady SR Jána Hargaša (PS), ktorý za situáciu viní terajšieho šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).poznamenal rezort v stanovisku, ktoré TASR poskytol jeho hovorca Matej Neumann.Ministerstvo tvrdí, že počet žiadostí o pasy sa postupne vracia do normálu." uviedlo. Poukázalo na to, že pasy personalizuje na Slovensku len jediné pracovisko.dodalo.Rezort za problém považuje technické zariadenia personalizačného centra. Upozornil, že ich životnosť sa skončila už pred šiestimi rokmi." skonštatoval. Avizoval, že po ich uvedení do prevádzky by sa už oneskorenie nemalo opakovať, keďže sa na nich bude dať vyrábať dvojnásobnou rýchlosťou.Zároveň deklaroval, že disponuje čistopismi dokladov, no ich zásoby nie sú úplne komfortné.podotkol. Avizoval, že čistopisy by sa mali začať dodávať po lete. O podrobnostiach chce informovať v dohľadnom čase.Hargaš v utorok upozornil na meškanie pri vydávaní pasov. Považuje to za zlyhanie Šutaja Eštoka. Poukázal na to, že podcenil situáciu so zvyšovaním poplatkov. Vyzval ho, aby vysvetlil príčiny krízy a predstavil jej riešenie.