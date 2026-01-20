< sekcia Slovensko
Ministerstvo: Rokovanie Blanára s Kowalom potvrdilo význam vzťahov
Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol význam slovensko-poľskej hospodárskej a investičnej spolupráce, keďže Poľsko je štvrtým najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) prijal v pondelok (19. 1.) predsedu Výboru pre zahraničné veci Sejmu Poľskej republiky Pawela Kowala. Rokovanie potvrdilo mimoriadny význam slovensko-poľských vzťahov a obojstranný záujem o ich ďalšie prehlbovanie na bilaterálnej, regionálnej či európskej úrovni. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Naše vzťahy s Poľskom sú dlhodobo stabilné, intenzívne a komplexne rozvinuté v politickej, bezpečnostnej, hospodárskej aj medziľudskej rovine. Patria medzi kľúčové bilaterálne partnerstvá Slovenskej republiky so stretnutiami na úrovni prezidentov, vlád, ministrov a parlamentov,“ povedal Blanár. Poukázal na to, že rokovanie nadviazalo na jeho minuloročnú návštevu Varšavy.
Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol význam slovensko-poľskej hospodárskej a investičnej spolupráce, keďže Poľsko je štvrtým najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska. „Objem vzájomnej obchodnej výmeny dlhodobo rastie a našou ambíciou je tieto väzby ďalej rozvíjať prostredníctvom konkrétnych projektov. Perspektívne sú predovšetkým oblasti energetiky vrátane využívania LNG terminálov v Poľsku, ako aj obranná spolupráca, napríklad pri výmene skúseností s prevádzkou stíhacích lietadiel F-16,“ priblížil Blanár.
Osobitné miesto v slovensko-poľských vzťahoch má podľa neho cezhraničná spolupráca. Minister v tejto súvislosti pripomenul návrh memoranda o cezhraničnom rozvoji, ktorý predložili Ministerstvu zahraničných vecí Poľska v novembri minulého roka. Jeho cieľom je vytvoriť rámec pre dlhodobú a cielenejšiu podporu rozvoja území pozdĺž spoločnej hranice. „Dopravná prepojiteľnosť zostáva naďalej veľkou výzvou, a to predovšetkým z hľadiska infraštruktúry a služieb. Verím, že aj nedávne zasadnutie slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, ktorá sa po trojročnej prestávke opäť zišla v októbri 2025, prispeje k posilneniu spolupráce v oblasti infraštruktúry,“ dodal Blanár.
Témou vkontexte politického a ekonomického rozvoja bolo rovnako partnerstvo vrámci Vyšehradskej skupiny ako praktického formátu, ktorý podporuje konkrétne projekty. Šéf slovenskej diplomacie tvrdí, že SR má záujem o pokračovanie formátu V4 najmä pri koordinácii a presadzovaní spoločných záujmov štyroch krajín v rámci európskej agendy. „Naše predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine sa začína vdruhej polovici tohto roka a chceme presadzovať ambicióznejšiu aproaktívnejšiu politickú líniu. Som rád, že predseda Kowal potvrdil podporu slovenskej iniciatíve oživiť V4,“ povedal Blanár.
Partneri rokovali aj o situácii na Ukrajine a perspektívach mierového procesu. Zhodli sa, že Slovensko a Poľsko majú spoločný strategický záujem na dosiahnutí spravodlivého a udržateľného mieru v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a medzinárodným právom. V tejto súvislosti sa dotkli tiež Karpatskej iniciatívy ako trilaterálneho formátu Slovenska, Poľska a Ukrajiny, ktorý má potenciál stať sa platformou pre budúce cezhraničné projekty a obnovu vojnou zasiahnutej krajiny.
