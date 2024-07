Ministerstvo si uvedomuje situáciu všeobecných lekárov, rieši ju

PREČÍTAJTE SI AJ: Všeobecní lekári volajú po určení stratégie riešenia situácie

Bratislava 10. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR si uvedomuje, že situácia týkajúca sa všeobecných lekárov nie je priaznivá. Uviedlo to pre TASR v reakcii na výsledky monitoringu, podľa ktorých je situácia so zabezpečením všeobecnej ambulantnej starostlivosti alarmujúca. Deklarovalo, že to rieši.upozornilo v stanovisku, ktoré TASR poskytli z komunikačného oddelenia rezortu.Ministerstvo skonštatovalo, že situáciu intenzívne rieši a prijíma viaceré opatrenie. Poukázalo napríklad na schválené zmeny v rezidentskom programe, zníženie byrokratickej záťaže primárnych pediatrov či konsolidáciu siete detských ambulantných pohotovostí. Pripomenulo aj výzvu z plánu obnovy na podporu vzniku nových ambulancií všeobecného lekárstva a pediatrie.ozrejmilo.Avizovalo aj postupnú implementáciu ďalších opatrení vyplývajúcich z reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti do roku 2030. "dodalo.Monitoring všeobecnej ambulantnej starostlivosti ukázal, že situácia s jej zabezpečením je alarmujúca. Pracujúci lekári majú vysoký vek a ku koncu vlaňajška stúpol počet pacientov bez zmluvného lekára. Na výsledky monitoringu upozornil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za vlaňajšok. Apeloval preto na prijatie opatrení.