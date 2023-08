Ministerstvo školstva by sa mohlo presťahovať, spustilo prieskum trhu

Bratislava 16. augusta (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR uvažuje o zoskupení svojich pracovísk, ktoré momentálne sídlia v piatich rôznych budovách v Bratislave. Cieľom je zlepšiť komunikáciu, schopnosť efektívneho stretávania a dobrej tímovej práce. Pre TASR to uviedol minister školstva Daniel Bútora. Rezort preto v stredu spustil prieskum trhu.



"V spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze ideme preskúmať možnosti presťahovať viaceré pracoviská do jedného priestoru tak, aby bol naplnený jeden z predpokladov efektívnejšie fungujúceho ústredného orgánu štátnej správy," priblížil Bútora.



Podmienkou podľa neho je, aby to bolo lacnejšie ako doteraz alebo aspoň finančne neutrálne. Podotkol, že ak by sa našiel vhodný priestor na prenájom, súčasná budova ministerstva na adrese Stromová 1 by mohla byť využitá pre rôzne priamo riadené organizácie ministerstva.



Rezort hľadá nájom na dobu určitú, od roku 2023 do roku 2033, s možnosťou predĺženia doby nájmu o ďalších päť rokov, vyplýva zo zverejneného prieskumu trhu. Jednou z požiadaviek na lokalitu je, aby sa priestory nachádzali v kružnici s polomerom dva a pol kilometra od sídla Úradu vlády SR.



Minister upozornil, že organizačná štruktúra rezortu si vyžaduje celkovú hlbšiu zmenu, na ktorú v posledných rokoch nebolo dostatok času. Verí však, že budúci minister alebo ministerka s mandátom na štyri roky sa do takýchto zmien pustia.



Aktuálne už dochádza k čiastkovej zmene, a to zavedením niektorých prvkov projektového riadenia tak, aby sa projekty, realizované napríklad v pláne obnovy, dali riadiť projektovo, vrátane zavedenia pozície projektových manažérov a zriadenia projektových tímov. Bútora dodal, že ďalším krokom musí byť efektívnejšie nastavenie procesov a celková softvérová podpora.