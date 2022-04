Ministerstvo školstva navrhuje zrušenie polročných prázdnin

Bratislava 13. apríla (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR navrhuje zrušenie polročných prázdnin, ktoré trvajú jeden deň. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú predložil rezort školstva do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.



"Polročné prázdniny sa rušia najmä z dôvodu nadbytočnosti vzhľadom na to, že trvanie polročných prázdnin neprináša žiadne pozitívne vplyvy na žiakov v školách," uvádza rezort školstva v predloženom materiáli. Z aplikačnej praxe podľa ministerstva vyplýva, že polročné prázdniny nepostačujú na ich regeneráciu a javia sa ako problematické, či už pre zamestnancov škôl alebo pre zákonných zástupcov žiakov.



Účinnosť sa navrhuje od 30. mája vzhľadom k tomu, že cieľom je zrušenie už najbližších polročných prázdnin. Podľa zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ministerstvo školstva každoročne do 31. mája zverejní termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na svojom webovom sídle na tri po sebe nasledujúce školské roky.