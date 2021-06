Ministerstvo školstva neodporúča organizovať viacdňové školské výlety

Bratislava 4. júna (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR neodporúča organizovať viacdňové školské výlety. V prípade ich konania sa škola riadi COVID automatom, čo znamená, že okres, kde by boli žiaci ubytovaní, musí byť v stupni monitoring, v prvom alebo druhom stupni ostražitosti. Výlety do zahraničia rezort školstva neodporúča uskutočňovať. Vyplýva to z usmernenia k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021.



V prípade jednodňových školských výletov ich je možné uskutočniť pri zachovaní protiepidemických opatrení. "Odporúčame nevyužívať hromadnú dopravu, pri väčších vzdialenostiach si zabezpečiť zmluvnú prepravu. Odporúčame výlety organizovať tak, aby sa deti a žiaci nepremiešavali s osobami, ktoré nie sú z príslušnej školy alebo školského zariadenia," uviedol rezort školstva v usmerní. Zároveň odporúča výlety orientovať na aktivity v prírode, obmedziť návštevy múzeí, hradov a iných uzavretých priestorov.



Školy v prírode sa podľa rezortu školstva nemajú uskutočňovať. Kurz na ochranu života a zdravia a účelové cvičenia v stredných školách odporúča ministerstvo školstva realizovať len v exteriéri v rámci okresu sídla školy ako jednodňové aktivity bez ubytovania.



MŠVVaŠ SR odporúča konanie besiedok, rozlúčok s deťmi v materskej škole, deviatakmi, koncerty, vystúpenia či slávnostné ukončovania školského roka v exteriéri, ak je to možné. V interiéri sa podujatia riadia "kultúrnym" COVID automatom zverejneným na webe Ministerstva kultúry SR. V stupni monitoring, v prvom a druhom stupni ostražitosti sa môžu konať podujatia s obmedzenou kapacitou podľa aktuálneho COVID automatu.



V prípade mobilít v rámci Erasmus+ ide o školskú aktivitu uskutočňovanú v zahraničí so súhlasom riaditeľa školy, a teda zodpovednosť za zamestnancov a žiakov preberá škola, ktorá súhlasila s uvedenou aktivitou. "Pri vycestovaní do zahraničia je potrebné postupovať podľa aktuálnych podmienok vstupu na územie štátu, do ktorého cestujú, a následne podľa aktuálnych podmienok v čase návratu na Slovensko. Je na riaditeľovi školy, aby zvážil všetky okolnosti pred odsúhlasením mobility," dodal rezort školstva v usmernení.