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Ministerstvo školstva podporí podnikateľskú budúcnosť študentov
Program GradeUP podľa ministra reaguje na oblasť, ktorá bola na slovenských vysokých školách dlhodobo rozvíjaná len okrajovo.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Absolventi vysokých škôl získajú lepšie predpoklady pre úspešný štart vlastnej podnikateľskej kariéry. Umožnia im to inovované študijné programy verejných vysokých škôl, ktoré samostatne alebo v rámci vytvoreného partnerstva uspeli v eurofondovej výzve ministerstva školstva. Podporené vysoké školy dostanú do februára 2028 od 464.000 do 725.000 eur na rozvoj štúdia zameraného na zvyšovanie podnikateľských a inovačných zručností študentov a intenzívnejšie prepojenie vzdelávania s praxou. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
„Na vysokých školách nevzdelávame študentov len preto, aby získali diplom. Vzdelávanie má viesť aj k tomu, aby vedeli svoje poznatky uplatniť v praxi, pretaviť ich do inovácií, nových riešení a ekonomickej hodnoty. Práve preto podporujeme rozvoj podnikateľských a inovačných zručností naprieč odbormi. Každý študent by mal vedieť, ako svoje nápady rozvíjať, ako sa rozhodovať, spolupracovať a presadiť ich v reálnom svete,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Program GradeUP podľa ministra reaguje na oblasť, ktorá bola na slovenských vysokých školách dlhodobo rozvíjaná len okrajovo. Ministerstvo preto vytvorilo systém finančnej podpory, ktorý motivuje vysoké školy rozširovať ponuku takéhoto vzdelávania a zároveň prepájať akademické prostredie s expertmi z praxe.
Pripravovanú Konferenciu GradeUP 2026 vo štvrtok ministerstvo školstva odprezentovalo potenciálnym partnerom z podnikateľskej sféry a taktiež 11 zapojeným verejným vysokým školám. Konferencia sa uskutoční 20. októbra v Nitre.
Inovované študijné programy vyberali vysoké školy v súlade s cieľmi Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021 - 2027. „Študenti sa naučia základy nevyhnutné pre úspešný štart ich budúcej podnikateľskej kariéry v odbore, ktorý vyštudujú. Získajú napríklad prehľad v digitálnych inováciách v podnikaní, vrátane dnes už nevyhnutného digitálneho marketingu a práce so sociálnymi sieťami. Počas vytvárania inkubátorov a startupov na vysokoškolskej pôde alebo aj v študentských hackathonoch zistia, ako identifikovať zaujímavé obchodné príležitosti, naštartovať a udržať rast podnikania,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach inovuje študijný program právo a vytvorí aj nový celouniverzitný predmet Začni podnikať I. a II. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa do výzvy zapojila s inováciou študijného programu manažment v turizme a hotelierstve. S cieľom pripraviť svojich absolventov na medzinárodné podnikateľské príležitosti inovuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre študijné programy učiteľstvo románskych jazykov a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry.
Popri tradičných prednáškach, seminároch a cvičeniach čakajú študentov skúsenosti aj priamo v praxi, na workshopoch či stážach vo firmách. Národný projekt Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, z Programu Slovensko.
„Na vysokých školách nevzdelávame študentov len preto, aby získali diplom. Vzdelávanie má viesť aj k tomu, aby vedeli svoje poznatky uplatniť v praxi, pretaviť ich do inovácií, nových riešení a ekonomickej hodnoty. Práve preto podporujeme rozvoj podnikateľských a inovačných zručností naprieč odbormi. Každý študent by mal vedieť, ako svoje nápady rozvíjať, ako sa rozhodovať, spolupracovať a presadiť ich v reálnom svete,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Program GradeUP podľa ministra reaguje na oblasť, ktorá bola na slovenských vysokých školách dlhodobo rozvíjaná len okrajovo. Ministerstvo preto vytvorilo systém finančnej podpory, ktorý motivuje vysoké školy rozširovať ponuku takéhoto vzdelávania a zároveň prepájať akademické prostredie s expertmi z praxe.
Pripravovanú Konferenciu GradeUP 2026 vo štvrtok ministerstvo školstva odprezentovalo potenciálnym partnerom z podnikateľskej sféry a taktiež 11 zapojeným verejným vysokým školám. Konferencia sa uskutoční 20. októbra v Nitre.
Inovované študijné programy vyberali vysoké školy v súlade s cieľmi Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021 - 2027. „Študenti sa naučia základy nevyhnutné pre úspešný štart ich budúcej podnikateľskej kariéry v odbore, ktorý vyštudujú. Získajú napríklad prehľad v digitálnych inováciách v podnikaní, vrátane dnes už nevyhnutného digitálneho marketingu a práce so sociálnymi sieťami. Počas vytvárania inkubátorov a startupov na vysokoškolskej pôde alebo aj v študentských hackathonoch zistia, ako identifikovať zaujímavé obchodné príležitosti, naštartovať a udržať rast podnikania,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach inovuje študijný program právo a vytvorí aj nový celouniverzitný predmet Začni podnikať I. a II. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa do výzvy zapojila s inováciou študijného programu manažment v turizme a hotelierstve. S cieľom pripraviť svojich absolventov na medzinárodné podnikateľské príležitosti inovuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre študijné programy učiteľstvo románskych jazykov a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry.
Popri tradičných prednáškach, seminároch a cvičeniach čakajú študentov skúsenosti aj priamo v praxi, na workshopoch či stážach vo firmách. Národný projekt Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, z Programu Slovensko.