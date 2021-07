Ministerstvo školstva preplatí učiteľom rozširujúce štúdium na VŠ

Bratislava 10. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR preplatí učiteľom rozširujúce a doplňujúce štúdium na vysokých školách. Tie slúžia na zvýšenie kvalifikácie. Rezort im ho v roku 2021 preplatí za zimný semester v prvom aj druhom ročníku štúdia. Očakávané náklady sú približne 1,2 milióna eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva.



"Vážime si, že učitelia majú záujem sa zlepšovať, napredovať a rozširovať si kvalifikáciu. Tento krok považujeme za podporu pre tých pedagógov, ktorí doteraz váhali so zvýšením alebo rozšírením kvalifikácie práve kvôli finančným nákladom. Zároveň je to spôsob, ako na školách podporiť kvalifikovanú výučbu," skonštatoval šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).



Učitelia sa budú počas leta hlásiť na vysoké školy na doplňujúce či rozširujúce štúdium, pričom prihlasovanie býva otvorené do konca júla alebo augusta. Ministerstvo preto vypíše cez leto rozvojový projekt. Elektronicky oň budú žiadať základné aj stredné školy, vrátane tých, ktorých učitelia sa dozvedia, či sú prijatí až v auguste alebo začiatkom septembra. O projekt žiada škola, v ktorej je učiteľ zamestnaný. So žiadosťou bude predkladať aj rozhodnutie o prijatí a potvrdenie vysokej školy o výške poplatku za semester štúdia.



Doplňujúce pedagogické štúdium slúži pre učiteľov, ktorí prišli z praxe, ale nemajú za sebou pedagogické vzdelanie, a preto si ho dopĺňajú. Rozširujúce štúdium slúži pre učiteľov, ktorí si chcú k predmetom, ktoré kvalifikovane vyučujú, doplniť ďalší predmet výučby, napríklad učiteľ s kombináciou matematika a fyzika si doplní informatiku. Minulý rok študovalo na univerzitách v rozširujúcom štúdiu 1679 frekventantov a na doplňujúcom pedagogickom štúdiu 1735 frekventantov.



Vzdelávanie učiteľov a jeho skvalitnenie je jednou z priorít rezortu. Vyčlenených je naň 50 miliónov eur z Plánu obnovy. Zároveň sa pripravuje systém regionálnych mentorov – učiteľov a riaditeľov z praxe, ktorí budú pomáhať školám hlavne v súvislosti so zmenami v učive.