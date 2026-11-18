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Ministerstvo školstva pripravuje v ePrihláškach viaceré zmeny
Zástupcovia rezortu školstva v uplynulých dňoch diskutovali so zástupcami materských, základných a stredných škôl o skúsenostiach z praxe a konkrétnych úpravách na ďalšie prijímacie obdobie.
Autor TASR
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Bratislava 18. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládež SR pripravuje v ePrihláškach na prijímacie konanie v roku 2027 viaceré zmeny. Medzi kľúčové zmeny patrí najmä prehľad histórie zmien v prihláškach a predĺženie času na úpravu poradia preferovaných škôl/odborov pri prijímaní na stredné školy. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva.
Prehľad vykonaných zmien umožní rodičom aj školám vidieť, aké úpravy boli v prihláške vykonané, kedy a kým. Podľa ministerstva sa tým posilní transparentnosť celého procesu a zároveň sa predíde prípadným nejasnostiam pri úpravách údajov. Predĺženie termínu na zmenu poradia preferencií v prípade stredných škôl zase poskytne rodičom a žiakom väčší priestor na zváženie svojho rozhodnutia.
Zástupcovia rezortu školstva v uplynulých dňoch diskutovali so zástupcami materských, základných a stredných škôl o skúsenostiach z praxe a konkrétnych úpravách na ďalšie prijímacie obdobie. „Po viacerých rokovaniach so všetkými zástupcami základných aj stredných škôl sme sa zhodli na tom, že po zverejnení predbežných výsledkov prijímacieho konania na takzvané talentové odbory, keď žiaci uvidia, kde sa umiestnili tí, ktorí si podali prihlášky na talentové odbory, budú ešte môcť svoje preferencie zmeniť. Potom už bude toto poradie definitívne,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Ministerstvo pripravuje v ePrihláškach aj ďalšie úpravy, ktoré vychádzajú zo skúseností rodičov a škôl. Ide o jednoduchšie a zrozumiteľnejšie postupy pre rodičov, napríklad inteligentnejšie vyhľadávanie jednotlivých škôl priamo podľa adresy rodičov alebo samotnej školy, zrozumiteľnejšie texty, vysvetlenia príloh, krokov a doplňujúcich informácií, lepšiu použiteľnosť pre nevidiacich a slabozrakých či spoľahlivejšie predvyplnené údaje.
Ďalšou zmenou majú byť prehľadnejšie a efektívnejšie nástroje pre školy. Ide o rozšírené filtre, nastaviteľné exporty, tlač rozhodnutí priamo v systéme bez dodatočných úprav či spoľahlivejšie napojenia na zdrojové systémy. Zmena sa bude týkať podľa ministerstva aj nového harmonogramu, ktorý zohľadní potreby škôl aj rodín. Pôjde o dlhšie obdobie na podávanie prihlášok do materských škôl, oddelenie obdobia na podávanie prihlášok na základnú školu od zápisov na základnej škole i skoršie zverejnenie výsledkov.
ePrihlášky podľa ministerstva školstva priniesli férovejší a transparentnejší prijímací proces a školám znížili administratívnu záťaž. „Na tom sa jednoznačne zhodli aj partneri zastupujúci stredné, základné aj materské školy (cirkevné, štátne aj súkromné), s ktorými minister školstva na túto tému rokoval,“ dodali z rezortu školstva.
Prehľad vykonaných zmien umožní rodičom aj školám vidieť, aké úpravy boli v prihláške vykonané, kedy a kým. Podľa ministerstva sa tým posilní transparentnosť celého procesu a zároveň sa predíde prípadným nejasnostiam pri úpravách údajov. Predĺženie termínu na zmenu poradia preferencií v prípade stredných škôl zase poskytne rodičom a žiakom väčší priestor na zváženie svojho rozhodnutia.
Zástupcovia rezortu školstva v uplynulých dňoch diskutovali so zástupcami materských, základných a stredných škôl o skúsenostiach z praxe a konkrétnych úpravách na ďalšie prijímacie obdobie. „Po viacerých rokovaniach so všetkými zástupcami základných aj stredných škôl sme sa zhodli na tom, že po zverejnení predbežných výsledkov prijímacieho konania na takzvané talentové odbory, keď žiaci uvidia, kde sa umiestnili tí, ktorí si podali prihlášky na talentové odbory, budú ešte môcť svoje preferencie zmeniť. Potom už bude toto poradie definitívne,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Ministerstvo pripravuje v ePrihláškach aj ďalšie úpravy, ktoré vychádzajú zo skúseností rodičov a škôl. Ide o jednoduchšie a zrozumiteľnejšie postupy pre rodičov, napríklad inteligentnejšie vyhľadávanie jednotlivých škôl priamo podľa adresy rodičov alebo samotnej školy, zrozumiteľnejšie texty, vysvetlenia príloh, krokov a doplňujúcich informácií, lepšiu použiteľnosť pre nevidiacich a slabozrakých či spoľahlivejšie predvyplnené údaje.
Ďalšou zmenou majú byť prehľadnejšie a efektívnejšie nástroje pre školy. Ide o rozšírené filtre, nastaviteľné exporty, tlač rozhodnutí priamo v systéme bez dodatočných úprav či spoľahlivejšie napojenia na zdrojové systémy. Zmena sa bude týkať podľa ministerstva aj nového harmonogramu, ktorý zohľadní potreby škôl aj rodín. Pôjde o dlhšie obdobie na podávanie prihlášok do materských škôl, oddelenie obdobia na podávanie prihlášok na základnú školu od zápisov na základnej škole i skoršie zverejnenie výsledkov.
ePrihlášky podľa ministerstva školstva priniesli férovejší a transparentnejší prijímací proces a školám znížili administratívnu záťaž. „Na tom sa jednoznačne zhodli aj partneri zastupujúci stredné, základné aj materské školy (cirkevné, štátne aj súkromné), s ktorými minister školstva na túto tému rokoval,“ dodali z rezortu školstva.