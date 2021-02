Ministerstvo školstva s ŠPÚ natočili vyše 500 videohodín

Bratislava 19. februára (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spolu so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) postupne vytvárajú databázu online videohodín, ktorá môže slúžiť ako pomôcka počas dištančného vzdelávania. K strede 17. februára bolo natočených 515 videí v slovenskom jazyku, pričom ku každému z nich bol vypracovaný pracovný list. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu školstva.



Z tohto počtu prešlo 370 vyučovacích jednotiek odborným posúdením, 250 z nich je zverejnených. Pri 120 videohodinách sa uskutočňuje zapracovanie pripomienok. "Najviac videí je zo slovenčiny a matematiky. Je to dané tým, že tieto predmety majú v školách najväčšiu hodinovú dotáciu a videá z týchto predmetov budú tvoriť viac ako polovicu všetkých videí v slovenskom jazyku," uviedol rezort školstva.



Videá sa natáčajú z ôsmich predmetov. Okrem matematiky a slovenského jazyka aj z predmetov vzdelávacej oblasti človek a príroda (fyzika, chémia, biológia) a z predmetov vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť (dejepis, geografia, občianska náuka). Podľa informácií z rezortu školstva je z predmetu slovenský jazyk a literatúra zverejnených 102 videí, z matematiky 80 videí, z predmetov vzdelávacej oblasti človek a príroda je to 49 videí a z predmetov vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť ich je 19. Videohodiny sú určené primárne pre druhý stupeň základných škôl.



"Videá v jazykoch národnostných menšín sa už začali natáčať, ale zatiaľ nebol ukončený výrobný proces. K 17. februáru bolo nakrútených 118 maďarských videí. Sú natočené už aj videá v rusínskom jazyku, ktoré tiež čakajú ešte na zostrih a na hodnotenie," priblížil rezort školstva. Všetky videá sa po sfinalizovaní priebežne tlmočia do slovenského posunkového jazyka. Pri tých, ktoré už sú pretlmočené, si používateľ môže po otvorení priečinku s videom zvoliť verziu videa v posunkovej reči. Momentálne je ich vyše 100.



Rezort školstva zároveň na svojom profile na sociálnej sieti začal každý pracovný deň o 10.00 h zverejňovať jednu z už zverejnených videohodín.