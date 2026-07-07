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Ministerstvo školstva schválilo 11 školám čestné a historické názvy
Čestný alebo historický názov je doplnením oficiálneho názvu školy a predstavuje symbolický prvok.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR schválilo 11 školám nové čestné a historické názvy. Pripomínajú významné osobnosti, regionálne dejiny či kultúrne dedičstvo. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.
„Škola nie je len budova. Je súčasťou komunity a miestom, kde sa formujú hodnoty mladých ľudí. Aj prostredníctvom čestného alebo historického názvu môže zdôrazniť svojim žiakom aj širšej verejnosti hodnoty alebo príbehy, ktoré považujú za dôležité a smerodajné pri ich činnosti,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Komisia pre udeľovanie čestných a historických názvov školám ako poradný orgán ministra školstva prideľuje názvy školám a školským zariadeniam na žiadosť zriaďovateľa alebo samotnej školy. Obnovená komisia rokovala o tucte nových žiadostí, z ktorých 11 odporučila schváliť. Jedna žiadosť neuspela, keďže nespĺňala podmienky stanovené legislatívou. Pri viacerých návrhoch komisia zároveň odporučila jazykové alebo legislatívne úpravy, aby názvy zodpovedali zákonným požiadavkám.
Novým prvkom v procese udelenia čestných názvov je priame zapojenie aktérov do procesu formou prítomnosti žiadateľa na zasadnutí komisie. Túto možnosť využili všetci žiadatelia. Žiadosti prišli z piatich krajov a na zasadnutí sa zúčastnili aj zástupcovia regionálnych úradov školskej správy. Medzi žiadateľmi boli značne zastúpené aj školy s vyučovacím jazykom maďarským.
Prevažovali žiadosti o udelenie čestných a historických názvov podľa mena významnej osobnosti. V jednom prípade došlo aj k schváleniu názvu podľa historickej udalosti. Základná škola na Bieloruskej ulici v Bratislave-Podunajských Biskupiciach bude niesť historický názov „17. novembra“, čím chce škola vo vyučovaní systematicky pripomínať hodnoty Nežnej revolúcie.
Školy ponesú mená významných osobností spätých s regiónom alebo kultúrnym dedičstvom. Napríklad Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici Komenského v Gabčíkove ponesie meno Terézie Brunšvikovej, ktorá v roku 1829 založila prvú detskú „opatrovňu“ na území Slovenska. Základná škola v Ružomberku bude niesť meno Jozefa Vengloša, jednej z najvýznamnejších osobností slovenského futbalu. Vo Važci pribudne Základná škola s materskou školou Štefana Rysuľu, ktorá vzdá hold významnému miestnemu pedagógovi.
Viaceré školy s vyučovacím jazykom maďarským prejavili záujem o čestný názov a zvolili si mená významných osobností maďarskej kultúry, napríklad Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici práce v Komárne ponesie meno Györgya Klapku.
Čestný alebo historický názov je doplnením oficiálneho názvu školy a predstavuje symbolický prvok. O čestný alebo historický názov môže požiadať každá škola alebo školské zariadenie. Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a jej súčasťou je návrh názvu, jeho odôvodnenie a súhlas zriaďovateľa. Žiadosť po technickom spracovaní vyhodnotí komisia a po schválení je vystavený certifikát s čestným alebo historickým názvom školy.
„Škola nie je len budova. Je súčasťou komunity a miestom, kde sa formujú hodnoty mladých ľudí. Aj prostredníctvom čestného alebo historického názvu môže zdôrazniť svojim žiakom aj širšej verejnosti hodnoty alebo príbehy, ktoré považujú za dôležité a smerodajné pri ich činnosti,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Komisia pre udeľovanie čestných a historických názvov školám ako poradný orgán ministra školstva prideľuje názvy školám a školským zariadeniam na žiadosť zriaďovateľa alebo samotnej školy. Obnovená komisia rokovala o tucte nových žiadostí, z ktorých 11 odporučila schváliť. Jedna žiadosť neuspela, keďže nespĺňala podmienky stanovené legislatívou. Pri viacerých návrhoch komisia zároveň odporučila jazykové alebo legislatívne úpravy, aby názvy zodpovedali zákonným požiadavkám.
Novým prvkom v procese udelenia čestných názvov je priame zapojenie aktérov do procesu formou prítomnosti žiadateľa na zasadnutí komisie. Túto možnosť využili všetci žiadatelia. Žiadosti prišli z piatich krajov a na zasadnutí sa zúčastnili aj zástupcovia regionálnych úradov školskej správy. Medzi žiadateľmi boli značne zastúpené aj školy s vyučovacím jazykom maďarským.
Prevažovali žiadosti o udelenie čestných a historických názvov podľa mena významnej osobnosti. V jednom prípade došlo aj k schváleniu názvu podľa historickej udalosti. Základná škola na Bieloruskej ulici v Bratislave-Podunajských Biskupiciach bude niesť historický názov „17. novembra“, čím chce škola vo vyučovaní systematicky pripomínať hodnoty Nežnej revolúcie.
Školy ponesú mená významných osobností spätých s regiónom alebo kultúrnym dedičstvom. Napríklad Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici Komenského v Gabčíkove ponesie meno Terézie Brunšvikovej, ktorá v roku 1829 založila prvú detskú „opatrovňu“ na území Slovenska. Základná škola v Ružomberku bude niesť meno Jozefa Vengloša, jednej z najvýznamnejších osobností slovenského futbalu. Vo Važci pribudne Základná škola s materskou školou Štefana Rysuľu, ktorá vzdá hold významnému miestnemu pedagógovi.
Viaceré školy s vyučovacím jazykom maďarským prejavili záujem o čestný názov a zvolili si mená významných osobností maďarskej kultúry, napríklad Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici práce v Komárne ponesie meno Györgya Klapku.
Čestný alebo historický názov je doplnením oficiálneho názvu školy a predstavuje symbolický prvok. O čestný alebo historický názov môže požiadať každá škola alebo školské zariadenie. Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a jej súčasťou je návrh názvu, jeho odôvodnenie a súhlas zriaďovateľa. Žiadosť po technickom spracovaní vyhodnotí komisia a po schválení je vystavený certifikát s čestným alebo historickým názvom školy.