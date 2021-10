Ministerstvo školstva spúšťa program s názvom Projektový šprint

Bratislava 23. októbra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spúšťa inovatívny projekt podporovaný z nástroja technickej pomoci Európskej komisie, ktorý zvýši kvalitu vzdelávania na základných školách prostredníctvom lepšieho využívania informačných technológií počas vyučovania. Program s názvom Projektový šprint má pomôcť efektívnejšie zaviesť aj podporné reformy z plánu obnovy, v ktorom je na investície do digitálneho vybavenia a pripojenia škôl vyčlenených približne 190 miliónov eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu MŠVVaŠ SR.



Cieľom projektu je dať zúčastneným školským tímom zložených z učiteľov a žiakov priestor otestovať svoje nápady a riešenia v oblasti digitalizácie. Na dosiahnutie merateľného výsledku budú mať školy v prvej fáze 60 dní, počas ktorých môžu využiť pomoc a skúsenosti medzinárodných expertov zo Svetovej banky, podporu a účasť odborníkov z Európskej komisie.



Do projektu sa prihlásilo takmer 90 škôl. V prvej fáze si metodiku projektového šprintu vyskúšajú tri školy - Základná škola s materskou školou Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou, Základná škola Rabčice v okrese Námestovo a Základná škola Laborecká z Humenného. Prvá fáza sa spustila v týchto dňoch, pričom vybrané školy budú mať dva mesiace na to, aby si overili vlastné návrhy na zlepšenie v oblastiach, ktoré považujú za dôležité. Určia si, ako sa chcú k stanovenému cieľu dopracovať, a ako budú svoj pokrok merať. Počas celej doby trvania testovania budú mať školy podporu ministerstva i zapojených medzinárodných inštitúcií. Po úspešnom otestovaní škôl v prvej fáze začne v budúcom roku na ďalších aspoň troch školách druhá fáza projektu.



Ministerstvo školstva bude na Projektovom šprinte spolupracovať s expertmi Svetovej banky. "Tento prístup pomáha ministerstvám v krátkom čase, spravidla do 100 dní, naštartovať nové reformy, a pomocou dát urýchliť ich implementáciu a vytvoriť poznatky ako efektívnejšie nastaviť vládne politiky a programy," vysvetlil Alberto Leyton zo Svetovej banky. Metodika sa od bežného pilotného projektu líši v tom, že školské tímy testujú vlastné riešenia, a nie zadanie, ktoré dostanú od ministerstva alebo vedenia školy. Okrem toho majú školské tímy na dosiahnutie merateľného zlepšenia časový limit. Na základe takto získaných dát bude môcť ministerstvo zhodnotiť, ktoré zo školských riešení boli najefektívnejšie a pripraviť odporúčanie, ako by podobné riešenia mohli zaviesť aj iné školy.



Zmeny, ktoré vybrané školy úspešne zavedú, umožnia zlepšiť digitálne zručnosti učiteľov a žiakov a postupne aj existujúce učebné osnovy. "To by sa malo postupne odraziť v zlepšovaní výsledkov žiakov, najmä v gramotnosti, kritickom myslení a digitálnych zručnostiach. Celkovým cieľom projektu je zlepšiť znalosti a skúsenosti ministerstva s implementáciou digitálnej transformácie škôl podporujúcou aj iné plánované reformy vo vzdelávaní," vysvetlila Zuzana Baranovičová z MŠVVaŠ SR.