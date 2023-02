Ministerstvo školstva zaevidovalo list Z. Stavrovskej len v utorok

Bratislava 21. februára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaevidovalo list komisárky pre osoby so zdravotným znevýhodnením Zuzany Stavrovskej len v utorok. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva. Stavrovská sa listom obrátila na dočasne povereného ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého so žiadosťou o urgentné stretnutie vo veci novely zákona o výchove a vzdelávaní, tzv. školského zákona.



"Požiadavke o stretnutie sa budeme snažiť vyhovieť v rámci možností programu pána ministra," dodali z rezortu školstva.



Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím uviedla, že novela školského zákona na jednej strane prináša významné pozitívne zmeny, no niektoré zmeny v nej sú "krokom späť".



Počas stretnutia chce Stavrovská okrem iného upozorniť aj na ľudskoprávny rozmer zavedenia sexuálnej výchovy do vzdelávacích osnov, a to najmä v nadväznosti na Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím.