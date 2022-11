Ministerstvo: Slovenské školy navštevuje vyše 10.000 žiakov z Ukrajiny

Bratislava 27. novembra (TASR) - Slovenské školy navštevuje takmer 10.300 žiakov z Ukrajiny. Vyplýva to z údajov o počte odídencov z Ukrajiny k 31. októbru, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na svojom webe v týchto dňoch.



Najviac žiakov podľa údajov navštevuje základné školy, je ich cez 7026. Do základných škôl chodí najviac žiakov z Ukrajiny v Bratislavskom kraji (2252), v ostatných krajoch základné školy navštevuje pod 1000 žiakov. Najmenej žiakov v základných školách (452) je v Banskobystrickom kraji.



Do materských škôl chodí 1652 žiakov. Najviac ukrajinských detí je v materských školách v Bratislavskom kraji (466). Naopak, najmenej ich je v Banskobystrickom kraji, 126.



Podľa zverejnených údajov gymnáziá navštevuje do 500 žiakov z Ukrajiny. Opäť najviac ich je v Bratislavskom kraji (154), najmenej v Trnavskom kraji (30). Na stredné odborné školy chodí 866 Ukrajincov. V Bratislavskom kraji, kde je ich najviac, ich počet dosiahol 253. Najmenej študentov navštevuje stredné odborné školy v Banskobystrickom kraji (48).