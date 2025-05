Ministerstvo: Slovenskí vojaci by sa mali zúčastniť na 2 cvičeniach

Bratislava 1. mája (TASR) - Slovenskí vojaci by sa mohli v prvom polroku 2025 zúčastniť na ďalších dvoch medzinárodných vojenských cvičeniach. Sú to cvičenia KASOTC 2025 v Jordánsku a MURTEC 2025 v Česku. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2025, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo obrany (MO) SR.



„V rámci medzinárodného cvičenia Adriatic Strike 2025 sa upravuje počet osôb a techniky,“ uviedol rezort v materiáli. Na toto cvičenie nakoniec pôjde viac vojakov aj techniky. Celkové zvýšenie nákladov na cvičenia plánuje rezort na úrovni vyše 55.000 eur.