Ministerstvo: Slovensko a Čierna Hora chcú posilniť vzájomné vzťahy

Bratislava 28. februára (TASR) - Slovenská republika a Čierna Hora majú záujem posilniť vzájomné vzťahy. Na štvrtkovom (27. 2.) rokovaní na pôde rezortu diplomacie to potvrdili štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Čiernej Hory Perišom Kastratovičom. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.



"Partneri potvrdili dlhodobo priateľské slovensko-čiernohorské vzťahy, ako aj obojstranný záujem o ich posilnenie, k čomu by mala prispieť tiež plánovaná májová návšteva prezidenta SR Petra Pellegriniho v Čiernej Hore," uviedlo ministerstvo.



Významnou témou rokovania bol prístupový proces západobalkánskych štátov do Európskej únie. "Čierna Hora má historickú príležitosť stať sa ďalším členským štátom Európskej únie. Veríme, že si udrží súčasné tempo reformných procesov a čoskoro budeme spolu sedieť za jedným stolom. Slovensko plne podporuje nášho západobalkánskeho partnera na jeho ceste do Únie, a to zároveň prostredníctvom zdieľania našich expertných skúseností, v čom sme pripravení naďalej pokračovať," uviedol Eštok.



Stretnutie nadviazalo na januárové rokovania druhého štátneho tajomníka rezortu slovenskej diplomacie Rastislava Chovanca v Podgorici, ktoré sa zamerali na rozvoj dialógu krajín v hospodárskej a investičnej oblasti. Obchodná výmena dosahuje ročne takmer 50 miliónov eur, cieľom je preto obrat navýšiť. "Čierna Hora je naším blízkym partnerom, ekonomická spolupráca však zatiaľ za nadštandardnými politickými vzťahmi zaostáva. Naším zámerom je posilniť vzájomný obchod, a to aj cez existujúcu Zmiešanú komisiu pre hospodársku spoluprácu," informoval Eštok s tým, že komisia identifikovala príležitosti na spoluprácu napríklad v oblastiach cestovného ruchu či energetiky.



V rámci rokovaní sa štátni tajomníci venovali tiež situácii na Ukrajine a Blízkom východe, rovnako krokom novej americkej administratívy a ich dosahom na Európsku úniu i krajiny západného Balkánu.