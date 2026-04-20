Pondelok 20. apríl 2026
Ministerstvo spravodlivosti pripravuje novelu exekučného poriadku

Na snímke minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) prichádza na rokovanie vlády SR v Bratislave 17. marca 2026. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR pripravuje novelu exekučného poriadku. Exekučná činnosť je podľa neho prísne kontrolovaná v rámci dohľadových právomocí rezortu. V reakcii na sobotné (18. 4.) vyjadrenia Slovenskej komory exekútorov (SKE) to pre TASR uviedlo tlačové oddelenie MS.

Zároveň je potrebné uviesť, že na vymožiteľnosť práva majú vplyv aj iné faktory ako legislatíva. Ministerstvu je z vlastnej činnosti známe, že takým faktorom je aj efektivita súdnych exekútorov pri výkone exekučnej činnosti,“ uviedol rezort.

SKE v sobotu k 30. výročiu vzniku inštitútu súdneho exekútora uviedla, že pre lepšiu vymožiteľnosť práva je nevyhnutná rovnováha medzi právami veriteľov adlžníkov. Potrebná je aj stabilita exekučnej legislatívy a jej odolnosť voči politickým náladám a vplyvom.
VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode

TÝŽDENNÍK: Dekréty patria minulosti

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise