Ministerstvo spravodlivosti rešpektuje rozhodnutie NSS SR o Klimentovi
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR rešpektuje rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR, že sudca NSS SR Juraj Kliment ostáva vo funkcii sudcu. Reakciu Klimenta, ktorý označil disciplinárny návrh za „akt pomsty“, ako aj jeho ďalšie útoky rezort považuje za nenáležité a odmieta ich. MS zdôraznilo, že súd v časti disciplinárneho návrhu konštatoval Klimentovu vinu. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie príslušného ministerstva.
„Podkladom na podanie disciplinárneho návrhu bol aj nález Ústavného súdu SR, ktorý nemožno ignorovať, a ktorý bolo potrebné zohľadniť pri posudzovaní konania sudcu. Ministerstvo dôrazne odmieta tvrdenia, že podanie disciplinárneho návrhu predstavuje šikanu alebo zastrašovanie sudcov. Minister spravodlivosti využíva svoje zákonné oprávnenie podať disciplinárny návrh vždy, keď je presvedčený, že existujú relevantné dôvody. O takomto návrhu nerozhoduje minister, ale nezávislý a nestranný disciplinárny senát súdu,“ poznamenal rezort.
Takýto postup podľa neho preto nemožno považovať za zásah do nezávislosti súdnictva. Naopak ide o legitímny a zákonom predpokladaný nástroj zabezpečenia zodpovednosti sudcov. „Zároveň platí, že sudcovia nie sú nedotknuteľní a podliehajú rovnakým princípom zodpovednosti ako iní nositelia verejnej moci. Práve preto právny poriadok umožňuje podávať disciplinárne návrhy v prípadoch, keď existuje podozrenie na porušenie povinností,“ dodalo ministerstvo. Zdôraznilo, že postupuje striktne v medziach zákona.
Sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment ostáva vo funkcii sudcu. V utorok o tom rozhodol Najvyšší správny súd (NSS) SR. Odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), ktorý žiadal jeho zbavenie funkcie sudcu, tak zamietol ako nedôvodné. Rozhodnutie odvolacieho senátu NSS je právoplatné.
