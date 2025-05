Ministerstvo spustí cez eurofondy projekt na podporu zamestnávania

Prešov 1. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustí nový program na podporu zamestnávania pod názvom Právo na prvé zamestnanie 2. Pre zamestnávateľa to bude znamenať preplatenie 80 % celkovej ceny práce, najviac do výšky 1010 eur. Projekt bude financovaný z eurofondov, a to bez limitov na objem financií a počet pracovných miest, informoval na brífingu strany Hlas-SD v Prešove minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.











UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.