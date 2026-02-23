< sekcia Slovensko
Ministerstvo: SR vystúpi na multilaterálnych fórach k výročiu vojny
Šéf slovenskej diplomacie vystúpi v utorok (24. 2.) na pôde Organizácie Spojených národov v Ženeve.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Vláda SR konzistentne a dlhodobo presadzuje v súvislosti s vojnou na Ukrajine jasný postoj založený na rešpektovaní medzinárodného práva a podpore spravodlivého a trvalého mieru. Zdôraznil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) s tým, že s týmto odkazom zaznie hlas Slovenska aj pri príležitosti štvrtého výročia konfliktu na Ukrajine na najvýznamnejších multilaterálnych fórach. TASR o tom informovali z komunikačného odboru rezortu.
Šéf slovenskej diplomacie vystúpi v utorok (24. 2.) na pôde Organizácie Spojených národov v Ženeve a prostredníctvom videoposolstva tiež v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo Viedni. SR zároveň v New Yorku podporí rezolúciu Valného zhromaždenia OSN zameranú na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine.
Rezolúciu predloží ukrajinská strana s cieľom vyzvať na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie a na dosiahnutie komplexného, spravodlivého a trvalého mieru v súlade s Chartou OSN a medzinárodným právom. Dokument súčasne potvrdí záväzok krajín k suverenite, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach a zdôrazní potrebu návratu vojnových zajatcov, nezákonne zadržiavaných osôb a násilne deportovaných civilistov vrátane detí. Rešpektovanie týchto princípov označil minister za nevyhnutný predpoklad pre dosiahnutie udržateľného mieru a stability v európskom priestore.
„V súčasnosti je na stole jediná mierová iniciatíva americkej administratívy, ktorú Slovensko od začiatku podporuje. Vojna však zašla príliš ďaleko a dosiahnutie dohody sa ukazuje ako veľmi ťažké. Je potrebné pokračovať v dialógu a prispieť ku kompromisu, bez ktorého nebude možné konflikt ukončiť,“ uviedol Blanár.
Minister osobne vystúpi v Ženeve na 61. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva a na konferencii o odzbrojení. Zapojí sa aj do ministerského podujatia „Keď sa civilisti stanú terčom“, kde upriami pozornosť na ochranu civilistov v ozbrojených konfliktoch a na potrebu dôsledného rešpektovania medzinárodného humanitárneho práva.
Vo Viedni zaznie videoposolstvo ministra zahraničných vecí SR na posilnenom zasadnutí Stálej rady OBSE. „Štyri roky sme svedkami nezmyselnej vojny na Ukrajine, ktorá spôsobila neopísateľné tragédie a ničenie. Od začiatku odsudzujeme tento konflikt ako porušenie medzinárodného práva, zásad OBSE a záväzkov, ku ktorým sa Slovensko principiálne hlási. Potvrdzuje sa však to, čo naša vláda konzistentne opakuje - že tento konflikt nemá vojenské riešenie a je potrebné tlačiť na mierovú diplomaciu a dialóg,“ vyhlásil Blanár a opätovne vyzval na okamžité ukončenie vojny.
Šéf slovenskej diplomacie vystúpi v utorok (24. 2.) na pôde Organizácie Spojených národov v Ženeve a prostredníctvom videoposolstva tiež v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo Viedni. SR zároveň v New Yorku podporí rezolúciu Valného zhromaždenia OSN zameranú na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine.
Rezolúciu predloží ukrajinská strana s cieľom vyzvať na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie a na dosiahnutie komplexného, spravodlivého a trvalého mieru v súlade s Chartou OSN a medzinárodným právom. Dokument súčasne potvrdí záväzok krajín k suverenite, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach a zdôrazní potrebu návratu vojnových zajatcov, nezákonne zadržiavaných osôb a násilne deportovaných civilistov vrátane detí. Rešpektovanie týchto princípov označil minister za nevyhnutný predpoklad pre dosiahnutie udržateľného mieru a stability v európskom priestore.
„V súčasnosti je na stole jediná mierová iniciatíva americkej administratívy, ktorú Slovensko od začiatku podporuje. Vojna však zašla príliš ďaleko a dosiahnutie dohody sa ukazuje ako veľmi ťažké. Je potrebné pokračovať v dialógu a prispieť ku kompromisu, bez ktorého nebude možné konflikt ukončiť,“ uviedol Blanár.
Minister osobne vystúpi v Ženeve na 61. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva a na konferencii o odzbrojení. Zapojí sa aj do ministerského podujatia „Keď sa civilisti stanú terčom“, kde upriami pozornosť na ochranu civilistov v ozbrojených konfliktoch a na potrebu dôsledného rešpektovania medzinárodného humanitárneho práva.
Vo Viedni zaznie videoposolstvo ministra zahraničných vecí SR na posilnenom zasadnutí Stálej rady OBSE. „Štyri roky sme svedkami nezmyselnej vojny na Ukrajine, ktorá spôsobila neopísateľné tragédie a ničenie. Od začiatku odsudzujeme tento konflikt ako porušenie medzinárodného práva, zásad OBSE a záväzkov, ku ktorým sa Slovensko principiálne hlási. Potvrdzuje sa však to, čo naša vláda konzistentne opakuje - že tento konflikt nemá vojenské riešenie a je potrebné tlačiť na mierovú diplomaciu a dialóg,“ vyhlásil Blanár a opätovne vyzval na okamžité ukončenie vojny.