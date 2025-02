Ministerstvo: Súdna rada by mohla podávať disciplinárne návrhy

Bratislava 25. februára (TASR) - Súdna rada SR by mohla ako kolektívny orgán podávať disciplinárne návrhy na sudcov. Nahradilo by sa tak súčasné oprávnenie predsedu súdnej rady, ktorý má v rukách túto kompetenciu. Vyplýva to z novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.



"Vzhľadom na skutočnosť, že súdna rada už nie je kreačným orgánom pre disciplinárne senáty, ako aj na zrušenie jej dohľadovej právomoci nad činnosťou disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, došlo k zániku právnej prekážky stretu tzv. 'sudcu a žalobcu' v jednom subjekte. Tým sa vytvoril priestor na vrátenie návrhovej kompetencie súdnej rade ako orgánu sudcovskej legitimity, ktorý je zodpovedný za plnenie úloh verejnej kontroly," vysvetlilo MS.



Tiež sa navrhuje vytvorenie novej databázy pre prísediacich disciplinárnych senátov, ktorá bude pozostávať zo sudcov zvolených Súdnou radou SR. V súvislosti so zmenou zloženia disciplinárnych senátov, ktoré majú po novom pozostávať z predsedu disciplinárneho senátu a prísediacich sa nanovo upravuje spôsob výberu prísediacich. Právna úprava je podľa rezortu zameraná ako na prvostupňové, tak aj odvolacie disciplinárne senáty, pričom sa mení podľa toho, kto je disciplinárne obvineným. Ako ďalej priblížil, koncepčne je právna úprava nastavená tak, že vždy je zastúpený prísediaci z databázy prísediacich kreovanej Súdnou radou SR (nesudcovia), pričom ďalšími prísediacimi sú osoby reprezentujúce ten stav, ktorého člen je disciplinárne obvineným.



Čo sa týka výkonu pôsobnosti súdnej rady ako kolektívneho orgánu oprávneného podať disciplinárny návrh, je podľa rezortu spravodlivosti potrebné zmeniť aj subjekt, ktorý má právo vykonávať úkony smerujúce k zisteniu skutkového stavu disciplinárneho previnenia, ktorého sa mal sudca dopustiť. Zároveň sa zavádza na vykonanie týchto úkonov inštitút poverenia členov súdnej rady, ktorého účelom je zabezpečiť kvalifikované podklady a v prípade dôvodného podozrenia, že sudca sa dopustil disciplinárneho previnenia, pripraviť aj kvalifikovaný návrh disciplinárneho návrhu, o ktorom bude súdna rada rozhodovať ako kolektívny orgán na zasadnutí súdnej rady.



Novela zakotvuje aj úlohu Súdnej rady SR metodicky riadiť a usmerňovať hodnotiace komisie a vykonávať dohľad nad ich činnosťou ako orgán, ktorý ich kreuje.



Rovnako by sa mala opätovne zaviesť možnosť priznania odmeny a paušálnych náhrad sudcovi. Odmeny sú však ustanovené ako fakultatívna možnosť, a to tiež iba v prípade, ak to budú umožňovať finančné možnosti súdu.



Novelou zákona by sa tiež malo obmedziť zverejňovanie hodnotení sudcov s cieľom zabezpečiť ich ochranu pred negatívnymi vplyvmi. Zákon sa dopĺňa o sprístupnenie celého znenia hodnotenia sudcu, napr. predsedovi súdu, subjektu oprávnenému podať disciplinárny návrh a podobne s tým, že sa ustanovuje povinnosť o toto hodnotenie požiadať hodnotiacu komisiu.