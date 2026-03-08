Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ministerstvo: V nedeľu a pondelok odlietajú repatriačné lety z Maskatu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V prípade záujmu o miesta na pondelkovom lete odporúča MZVEZ bezodkladne kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum na čísle +421 2 5978 5978.

Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - V nedeľu a pondelok (9. 3.) odlietajú repatriačné lietadlá z ománskeho Maskatu smerujúce do Bratislavy. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na sociálnej sieti a vyzvalo občanov na registráciu.

Ministerstvu zahraničných vecí sa spolu s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR podarilo zabezpečiť tiež povolenia pre lety zo Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov,“ uviedol rezort.

Dodal, že prioritou na vyťažených letoch aj naďalej zostávajú najzraniteľnejšie skupiny - matky s deťmi, maloleté osoby a ľudia so zdravotnými ťažkosťami. Zároveň upozorňuje, že bezpečnostná situácia sa neustále mení, preto vyzýva na rešpektovanie pokynov MZVEZ v prípade zmien, ku ktorým môže dochádzať vplyvom vývoja na Blízkom východe.

V prípade záujmu o miesta na pondelkovom lete odporúča MZVEZ bezodkladne kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum na čísle +421 2 5978 5978. Registrácia je možná aj prostredníctvom webovej stránky i.mzv.sk/registracia.

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, zdôraznil potrebu opatrnosti pri letoch do Spojených arabských emirátov. Ubezpečil, že všetko podrobne vyhodnocujú. Zároveň ocenil konzulárno-krízový tím, ktorý SR vyslala do ománskeho Maskatu.

