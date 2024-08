Vláda: Ministerstvo pri vymáhaní faktúr postupovalo podľa zákona

Bratislava 28. augusta (TASR) - K porušeniu zákona ani k zásahu do základných práv a slobôd repatriantov pri vymáhaní pohľadávok za neuhradené faktúry repatriantov nedošlo. Vyplýva to zo stanoviska Ministerstva vnútra (MV) vo veci vyrozumenia verejného ochrancu práv, v ktorom rezort poukazuje na to, že konal v súlade s uplatnením a vymáhaním pohľadávok štátu. Vláda na stredajšom rokovaní vzala toto stanovisko na vedomie.



Ministerstvo poskytlo stanovisko v súvislosti s podnetom verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského, ktorý v prvej polovici roka 2023 vyrozumel vládu o nezákonnej povahe faktúr za náklady súvisiace s tzv. povinnou štátnou karanténou, keďže podľa jeho názoru bol spôsob vymáhania úhrady nákladov súvisiacich s umiestnením osôb v určených karanténnych zariadeniach zo strany MV v rozpore so zákonom o ochrane, podpore a rozvoji zdravia. Dobrovodský dospel k názoru, že o nákladoch mal rozhodnúť Úrad verejného zdravotníctva, ktorý karanténu nariadil, nie MV.



Rezort v stanovisku upozornil na to, že vystavené faktúry predstavujú plnenie v podobe paušálnych nákladov výlučne za stravu, ktorá bola repatriantom poskytnutá zo strany ubytovacieho zariadenia počas doby ich karantény. "Faktúry neukladajú povinnosť nahradiť vzniknuté náklady podľa zákona o ochrane verejného zdravia, tak ako sa to domnieva verejný ochranca práv, ale predstavujú len výzvu na dobrovoľné uhradenie paušálnych nákladov za stravu, ktorá vznikla priamo ubytovacím zariadeniam pod správou MV SR," uvádza rezort v stanovisku.



Ministerstvo ďalej poukazuje na to, že predmetné faktúry nie sú rozhodnutím a nemôžu predstavovať ani priamo vymáhateľný exekučný titul. "Preto sa MV SR so svojimi nárokmi, ktoré vznikli v súvislosti s karanténou, obrátilo v tejto veci na súd, pričom v absolútnej väčšine konaní bol jeho nárok súdmi uznaný ako dôvodný," uviedli v stanovisku.



Ministerstvo ďalej zdôraznilo, že plnenia z jednotlivých faktúr možno považovať za pohľadávky štátu, pri ktorých je rezort v postavení správcu, ktorý je povinný využívať všetky právne prostriedky na ich vymoženie.



V informácii takisto sumarizuje, že z celkového počtu 17.289 pohľadávok v sume 1.564.532,29 eura je ku dňu 11. 7. 2024 uhradených 15.293 faktúr v sume 1.362.692,05 eura. Neuhradených ku dňu 11. 7. 2024 je 1996 faktúr v sume 201.840,24 eura, čo je 11,54 percentný podiel nevymožených pohľadávok z celkového počtu vystavených faktúr.



Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa svojimi zisteniami a stanoviskom o neoprávnenom vymáhaní faktúr obráti už koncom mája na vtedajšieho ministra vnútra SR Ivana Šimka. Ten sa s analýzou ombudsmana nestotožnil. Dobrovodský avizoval, že na ministra vnútra sa plánuje obrátiť aj po parlamentných voľbách a ustanovení vlády.