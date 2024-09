Ministerstvo varuje pred aktivitami v školách

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR varuje pred aktivitami organizovanými v školách, ktoré skresľujú historické fakty, alebo ich vykresľujú nekriticky a jednostranne. Informovalo o tom na sociálnej sieti s tým, že prešetrí podnet týkajúci sa občianskeho združenia Slavica.



Rezort poukazuje na výstavu o SNP a druhej svetovej vojne s prvkami politickej propagandy, aká sa uskutočnila v nitrianskej základnej škole. Rázne ju odsudzuje a organizáciu podobných výstav školám dôrazne neodporúča. Zároveň oceňuje rýchlu reakciu zriaďovateľa školy, v ktorej sa beseda so žiakmi uskutočnila. "Preverovanie faktov, ako aj intenzívnu komunikáciu so školou a rodičmi považuje za kľúčové, aby sa priestory škôl už viac nezneužili na podobné aktivity," uviedlo MŠVVaM.



Pripomína, že v auguste vláda schválila reguláciu toho, kto a za akých podmienok sa môže zúčastňovať na vzdelávacom procese v školách. "Keď sa škola rozhodne poskytovať výchovu a vzdelávanie nad rámec školského vzdelávacieho programu, alebo nad rámec inovácií, ktoré sú zapísané v katalógu inovácií, bude tak môcť urobiť na základe prerokovania v pedagogickej rade školy a rade školy alebo informovaného súhlasu rodičov," priblížil rezort.



MŠVVaM podľa vlastných slov dôveruje vedeniu a zamestnancom školy, že robia a budú robiť všetko pre to, aby deti dostávali kvalitné vzdelávanie.