Ministerstvo: Vládny špeciál s občanmi SR z Libanonu úspešne pristál

Bratislava 5. októbra (TASR) - Slovenský vládny špeciál s občanmi SR z Libanonu pristál v sobotu popoludní v Bratislave. Na palube bolo 46 evakuovaných ľudí, z toho 25 občanov SR. Ďalších 44 evakuovaných, z toho deväť občanov SR, ešte len priletí. Na tlačovej konferencii po pristátí o tom informoval minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).



"Celkovo to bola spolupráca medzi dvoma krajinami, medzi Libanonom a Cyprom. Najprv to bol vojenský špeciál, ktorý previezol našich občanov na Cyprus do Larnaky a potom je to špeciál letky ministerstva vnútra, ktorý previezol a preváža všetkých ostatných z Cypru do Bratislavy," uviedol Blanár.



Ako dodal, Slovensko pri evakuácii poskytlo pomoc aj ďalším deviatim krajinám. Z Cypru čaká vládny špeciál ešte jeden let. Na palube bude 44 evakuovaných ľudí, z toho deviati sú občania SR. Na zastupiteľskom úrade v Bejrúte zostali traja zamestnanci. Ostatní sa aj s rodinnými príslušníkmi vrátili na Slovensko.



Časť nákladov na evakuáciu podľa ministra preplatí mechanizmus civilnej obrany Európskej únie. Slovensku by sa tak malo vrátiť 75 percent nákladov.